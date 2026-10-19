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Şehzadeler'de moloz kirliliğine son: başvuru şartı ve yaptırım

Şehzadeler Belediyesi, tadilat kaynaklı molozların belediyeye başvurularak ücretli toplanacağını ve uygunsuz bırakana cezai işlem uygulanacağını duyurdu.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 10:10

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EDİTÖR: Aslı Han

Şehzadeler'de moloz kirliliğine son: başvuru şartı ve yaptırım

Şehzadeler Belediyesi'nden moloz uyarısı

Şehzadeler Belediyesi, kent içi temizliğin korunması amacıyla ev ve iş yerlerinde yapılan tadilatlardan kaynaklanan moloz atıklarının gelişi güzel bırakılmaması çağrısında bulundu. Belediye yetkilileri, sokaklarda, boş arazilerde veya ortak kullanım alanlarında oluşan molozların çevre kirliliğine yol açtığını ve yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini vurguladı.

Toplama süreci ve başvuru

Belediye, tadilat sonrası ortaya çıkan molozların belirli bir ücret karşılığında ekipler tarafından toplanabildiğini açıkladı. Moloz toplama talebinde bulunmak isteyen vatandaşların, Şehzadeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne dilekçe ile başvurması gerekiyor. Hizmetin kapsamı, ücretlendirme ve uygulama takvimi hakkında bilgi almak isteyenler, 444 90 45 numaralı telefondan Şehzadeler Belediyesi Çözüm Merkezi ile iletişime geçebilir.

Cezai işlem ve yerel sorumluluk

Açıklamada, molozların belediyenin belirlediği alanlar dışında bırakılmasının ilgili mevzuat kapsamında cezai yaptırımlara neden olacağı hatırlatıldı. Yetkililer, daha temiz ve yaşanabilir bir kent için vatandaşların duyarlı davranmasının önemine dikkat çekerek, herkesin ortak alanların korunması konusunda sorumluluk almasını istedi. Şehzadeler Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri ise talep doğrultusunda ilçe genelinde çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.

ŞEHZADELER BELEDİYESİ, EV VE İŞ YERLERİNDE YAPILAN TADİLATLAR SONUCU ORTAYA ÇIKAN MOLOZ...

ŞEHZADELER BELEDİYESİ, EV VE İŞ YERLERİNDE YAPILAN TADİLATLAR SONUCU ORTAYA ÇIKAN MOLOZ ATIKLARININ ÇEVREYE GELİŞİGÜZEL BIRAKILMAMASI KONUSUNDA VATANDAŞLARI UYARDI. MOLOZ ATIKLARININ BELEDİYEYE BAŞVURULARAK BELİRLİ BİR ÜCRET KARŞILIĞINDA TOPLATILABİLECEĞİ BELİRTİLİRKEN, ATIKLARINI UYGUN OLMAYAN ALANLARA BIRAKANLAR HAKKINDA CEZAİ İŞLEM UYGULANACAĞI HATIRLATILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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