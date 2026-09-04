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Şekerbank'ın uzaktan müşteri çözümü Global Finance tarafından ödüllendirildi

Şekerbank, Şeker Mobil'le çiftçi ve esnafın şubeye gitmeden müşteri olmasını sağlayan uzaktan edinim projesiyle Global Finance ödülünü aldı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 10:33

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EDİTÖR: Berk Doğan

Şekerbank'ın uzaktan müşteri çözümü Global Finance tarafından ödüllendirildi

Şekerbank'ın uzaktan müşteri edinimi projesi ödül aldı

Şekerbank, finans sektörünün saygın yayınlarından Global Finance tarafından düzenlenen Innovators Awards 2026 kapsamında, çiftçi ve esnaf müşterilerinin şubeye gitmeden bankacılık hizmetlerine ulaşmasını sağlayan projesiyle ödüle layık görüldü.

nasıl çalışıyor:

Bankanın mobil uygulaması Şeker Mobil üzerinden sunulan çözüm, kullanıcıların ilave belge veya bilgi sunmasına gerek kalmadan uzaktan müşteri olabilmesine olanak tanıyor. Süreç boyunca online servisler aracılığıyla kullanıcıların sektörel durumları anlık olarak belirleniyor ve doğrulamalar Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ile Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) entegrasyonları üzerinden gerçekleştiriliyor.

süreç ve kazanımlar:

Doğrulama entegrasyonları sayesinde kullanıcıların ek işlem yapmasına gerek kalmıyor; böylece dijital kanallar üzerinden müşteri edinimi hızlanıyor ve çiftçi ile esnafın iş yerlerinden ayrılmadan bankacılık hizmetlerine erişimi sağlanıyor. Proje bankacılık hizmetlerinin kırsal ve küçük işletme odaklı erişilebilirliğini artırmayı hedefliyor.

Mustafa Çamlar, Şekerbank Dijital Çözümler ve İşletme Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, projenin ödül almasını değerlendirirken sürecin çiftçi ve esnaf için önemine vurgu yaptı. Çamlar, geliştirdikleri projenin kullanıcıların işinin başından ayrılmadan bankacılık hizmetlerine hızlı ve kolay erişebilmesini sağladığını ve dijital bankacılık hizmetlerinin uluslararası ölçekte takdir edilmesinin kendileri için değerli olduğunu belirtti.

Şekerbank, dijital çözümler geliştirmeye ve çiftçi ile esnafın bankacılık işlemlerini kolaylaştırmaya devam etme taahhüdünü sürdürüyor.

ŞEKERBANK DİJİTAL ÇÖZÜMLER VE İŞLETME BANKACILIĞINDAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA...

ŞEKERBANK DİJİTAL ÇÖZÜMLER VE İŞLETME BANKACILIĞINDAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇAMLAR

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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