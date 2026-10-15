Sel gecesi Kaynarca'da kepçe hayat kurtardı; 30 koyun güvenli bölgeye taşındı

Kaynarca'da gece boyunca süren sağanak sel:

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde gece saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış sele dönüştü. Oluşan su baskınları nedeniyle bazı evler ve çevreleri suyla kaplandı, bölgedeki yerleşimler geçici risk altına girdi.

Müdahale ve kurtarma çalışmaları:

Evlerinde mahsur kalan yaşlı çift için bölgeye intikal eden ekipler, ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla kepçe kullanarak çifti bulunduğu noktadan aldı. Kurtarılan çift daha sonra tedbir amacıyla güvenli bir otele yerleştirildi.

Aynı zamanda selden etkilenme riski taşıyan 30 koyun için de organize bir çalışma yürütüldü; hayvanlar güvenli bölgeye nakledilerek olası kayıpların önüne geçildi.

Bölgede devam eden önlemler ve durum:

Kent genelinde ekiplerin olumsuzluklara karşı çalışmaları sürüyor. Yetkililer ve müdahale ekipleri, sel riski olan noktaları takip ederek benzer olayların tekrarlanmaması için yerinde müdahalede bulunuyor.

Olayda can kaybı bildirilmezken, yaşanan tahliyeler ve hayvanların korunması acil müdahalenin sonucu olarak değerlendirildi.

SAKARYA’NIN KAYNARCA İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ SELE SEBEP OLDU. EVLERİNDE MAHSUR KALAN YAŞLI ÇİFT, KEPÇE YARDIMIYLA KURTARILARAK OTELE YERLEŞTİRİLDİ.