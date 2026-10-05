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Selendi Belediyespor'da birlik vurgusu: yeni sezon mesaisi başladı

Selendi Belediyespor, Alaşehir Grubu'ndan yükselmenin ardından yeni sezon hazırlıklarına Selendi Asım Ekim Spor Kompleksi Stadı'nda başladı; hedef iddialı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 09:11

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Selendi Belediyespor'da birlik vurgusu: yeni sezon mesaisi başladı

Selendi Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına start verdi

Selendi Belediyespor, geçtiğimiz sezon Alaşehir Grubu’nda kazandığı şampiyonluğun ardından yeni sezon hazırlıklarına başladı. Mavi-beyazlı ekip ilk çalışmasını Selendi Asım Ekim Spor Kompleksi Stadı’nda gerçekleştirerek Süper Amatör Küme hedefiyle sahaya indi.

ilk antrenman detayları:

Isınma amaçlı düz koşu ile başlayan idman, ısınma hareketleri ve topla yapılan koordinasyon çalışmaları ile devam etti. Çalışma, oyuncuların kondisyon ve pas organizasyonlarını ölçmeye yönelik gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı. Sınavlar nedeniyle bazı futbolcular ilk idmana katılamadı; buna rağmen takımda yeni sezon heyecanı ve motivasyonu gözlendi.

teknik kadro ve hedefler:

Takım, teknik sorumlu Adem Korkmaz yönetiminde, yardımcılar Sezer Aksoy ile Onur Ünlü’nün destekleriyle hazırlanacak. Kulüp başkanı Ömer Karagöz, yeni sezonda iddialı olduklarını belirterek hedeflerinin başarılı bir sezon geçirmek olduğunu söyledi. Teknik Sorumlu Adem Korkmaz ise oyunculara birlik çağrısı yaparak; "Biz bir ve beraber olursak başarıya ulaşacağımıza inanıyorum. Yeter ki takım olalım." dedi.

Selendi Belediyespor, sezon öncesi hazırlıklarını düzenli antrenmanların yanı sıra planlanacak hazırlık maçlarıyla sürdürecek ve kadrodaki uyumu artırmayı öncelik olarak belirledi.

MANİSA SÜPER AMATÖR KÜME TAKIMLARINDAN SELENDİ BELEDİYESPOR, YENİ SEZON ÖNCESİ HAZIRLIKLARINA...

MANİSA SÜPER AMATÖR KÜME TAKIMLARINDAN SELENDİ BELEDİYESPOR, YENİ SEZON ÖNCESİ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI. GEÇTİĞİMİZ SEZON ALAŞEHİR GRUBU’NDA ŞAMPİYON OLARAK SÜPER AMATÖR KÜME’YE YÜKSELEN MAVİ-BEYAZLI EKİP, İLK ANTRENMANINI SELENDİ ASIM EKİM SPOR KOMPLEKSİ STADI’NDA GERÇEKLEŞTİRDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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