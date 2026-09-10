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Selimiye mevkiinde devrilen ticari araçta üç kişi yaralandı

Osmaneli'de D-650 karayolunda Gülay S. idaresindeki ticari aracın devrilmesi sonucu Döndü Y., Ali Y. ve Furkan S. yaralandı; inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 09:37

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Selimiye mevkiinde devrilen ticari araçta üç kişi yaralandı

Selimiye mevkiinde devrilen ticari araçta üç kişi yaralandı

Kaza, Osmaneli ilçesine bağlı Selimiye Köyü mevkii D-650 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bilecik'ten Sakarya istikametine seyir halindeki 64 BL 827 plakalı ticari aracı, sürücü Gülay S. yönetiyordu.

Kaza ve ilk müdahale:

Sürücünün bir anlık direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yolun orta kısmına devrildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Döndü Y., Ali Y. ve Furkan S. yaralandı. Olay yerine sevk edilen acil servis ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Yaralıların sevk edildiği hastaneler ve soruşturma:

İlk müdahalenin ardından yaralılardan Döndü Y., Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne; Ali Y. ve Furkan S. ise Osmaneli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili jandarma ve trafik ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

BİLECİK’TE TİCARİ ARAÇ DEVRİLDİ: 3 YARALI

BİLECİK’TE TİCARİ ARAÇ DEVRİLDİ: 3 YARALI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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