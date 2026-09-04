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Şemsi Bayraktar yüksekova’da üreticilerin destek ve pazar sorunlarını tartıştı

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar Yüksekova’da çiftçilerle buluştu; maliyet artışı, yeni destek modelleri ve pazar sorunlarına yönelik talepleri dinledi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 09:09

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EDİTÖR: Berk Doğan

Şemsi Bayraktar yüksekova’da üreticilerin destek ve pazar sorunlarını tartıştı

Toplantıda öncelikli gündem: maliyet ve destek politikaları:

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Yüksekova Ziraat Odası ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda bölge üreticileriyle bir araya geldi. İlçedeki düğün salonunda gerçekleşen buluşmada Bayraktar, artan üretim maliyetleri karşısında mevcut tarımsal destekleme politikalarının güncellenmesi gerektiğini vurguladı.

Bayraktar, genç nüfusun tarımda kalabilmesi için yeni model desteklerin önemine işaret ederek desteklerin etkinleştirilmemesi halinde üretimde sürdürülebilirliğin zayıflayacağı uyarısını yaptı. Toplantıda üreticiler doğrudan sorularını ve çözüm önerilerini Genel Başkan’a iletti.

Yüksekova’nın üretim potansiyeli ve hayvancılık vurgusu:

Toplantıda Yüksekova’nın tarım ve hayvancılık kapasitesi ön plana çıktı. Bayraktar, bölgedeki bal üretimi ve sığır yetiştiriciliğinin gelişmiş olduğu tespitini paylaşırken, Hakkari’nin hayvansal üretimindeki kritik paya dikkat çekti: Hakkari’nin hayvansal üretiminin yüzde 98’ini Yüksekova üretiyor. Bayraktar, hayvancılığın güçlendirilerek bölgenin bir hayvancılık merkezine dönüştürülmesi hedefini ifade etti.

Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen ise dört yıldır ayrım gözetmeksizin bölge çiftçisine hizmet ettiklerini, üretimi merkeze alan bir anlayışla çalıştıklarını belirtti. Odasının dört yıllık faaliyetleri katılımcılara slayt gösterisiyle aktarıldı.

Üreticilerin talepleri: pazarlama, altyapı ve kadın emeği:

Toplantıda söz alan üreticiler, tarımsal desteklemelerden tohum dağıtımına, mera ve sulama altyapısından pazar sorunlarına kadar geniş bir talep listesini dile getirdi. Üreticiler altyapı yatırımlarının hızlandırılması ve doğrudan pazarlama olanaklarının artırılmasını talep etti.

Yüksekova’nın kadın üreticilerinden Esmer Sırma, kadınların tarlada ve hayvancılıkta verdiği emeğin görünür kılınması gerektiğini vurguladı; süt, yün, peynir ve meyve gibi ürünlerin yeterince değerlendirilemediği için zayi olduğunu, sınır hattında olmalarına rağmen pazarlama olanaklarının artırılması gerektiğini belirtti.

Programın sonunda üreticilerle fotoğraf çektiren TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Yüksekova temaslarını tamamladıktan sonra gündemin devamı için Şemdinli ilçesine hareket etti.

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ (TZOB) GENEL BAŞKANI ŞEMSİ BAYRAKTAR, YÜKSEKOVA ZİRAAT ODASI’NIN EV...

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ (TZOB) GENEL BAŞKANI ŞEMSİ BAYRAKTAR, YÜKSEKOVA ZİRAAT ODASI’NIN EV SAHİPLİĞİNDE ÇİFTÇİLERLE BİR ARAYA GELDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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