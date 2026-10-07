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Şenköy’de davul zurna eşliğinde düğün salonu için ilk kazma vuruldu

Koçarlı Belediyesi, Başkan Özgür Arıcı'nın talimatıyla Şenköy Mahallesi'nde düğün salonu yapımı başladı; ilk kepçe davul zurna eşliğinde vuruldu.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 13:27

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EDİTÖR: Aslı Han

Şenköy’de davul zurna eşliğinde düğün salonu için ilk kazma vuruldu

Şenköy’de davul zurna eşliğinde düğün salonu için ilk kazma vuruldu

Aydın'ın Koçarlı ilçesi Şenköy Mahallesi'nde, mahalle sakinlerinin isteği doğrultusunda planlanan düğün salonu yapımına başlandı. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı ile birlikte alana giden ekipler, tören havasında karşılanarak çalışmalara start verdi.

Başkanın talimatı ve yerinde inceleme:

Koçarlı Belediyesi ekipleri, Başkan Özgür Arıcı'nın talimatıyla Şenköy Mahallesi'ne yönlendi. Başkan Arıcı, beraberindeki heyetle yapım alanında incelemelerde bulundu ve mahalle sakinlerine verilen sözün tutulduğunu belirtti. İhale ve planlama süreci tamamlanan proje için saha hazırlığına geçildi.

Çalışmaların seyri ve mahalle tepkisi:

Mahalle halkı, ziyareti davul zurna ile karşıladı; ekiplerin alandaki çalışmaları da davul zurna eşliğinde başladı. İlk kepçenin vurulduğu alanda iş makineleri çalışmaya başladı ve yetkililer projenin en kısa sürede tamamlanarak mahalle halkının hizmetine sunulacağını bildirdi. Başkan Arıcı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Şenköy Mahallemiz düğün salonuna kavuşuyor. Verdiğimiz sözü tutuyor, Şenköy Mahallesi’nde çalışmalarımıza başlıyoruz. Mahalle sakinlerimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

AYDIN&#039;IN KOÇARLI İLÇESİ ŞENKÖY MAHALLESİ&#039;NDE YAPILACAK OLAN DÜĞÜN SALONU İÇİN BÖLGEYE GİDEN...

AYDIN'IN KOÇARLI İLÇESİ ŞENKÖY MAHALLESİ'NDE YAPILACAK OLAN DÜĞÜN SALONU İÇİN BÖLGEYE GİDEN BELEDİYE BAŞKANI ÖZGÜR ARICI, DAVUL ZURNAYLA KARŞILANIRKEN, ÇALIŞMALAR BAŞLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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