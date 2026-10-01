Şenköy'de mahalleye özel çok amaçlı düğün salonu projesi

Proje sahasında inceleme yapıldı

Koçarlı'nın Şenköy Mahallesi'nde mahalle sakinlerinin kullanımına sunulacak düğün salonu projesi için saha çalışmaları başladı. Belediye Başkanı Özgür Arıcı ile Şenköy Muhtarı Levent Tosun, Meclis Üyesi Mutlu Tosun ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri proje alanında incelemelerde bulundu.

Amaç ve kullanım:

Proje, mahalle sakinlerinin düğün, nişan ve çeşitli sosyal etkinliklerini gerçekleştirebilecekleri çok amaçlı bir salon oluşturmayı hedefliyor. Salonun yerel ihtiyaçlara göre planlanacağı ve etkinliklerin erişilebilir, güvenli bir mekanda yapılmasının amaçlandığı belirtildi.

Süreç ve takvim:

Yetkililer, proje hazırlıklarının tamamlanmasının ardından çalışmaların kısa süre içinde başlayacağı bilgisini verdi. İncelemeye katılan ekipler saha koşullarını değerlendirip gerekli teknik ve idari hazırlıkları yapacak; uygulama aşamasına hızlıca geçilmesi planlanıyor.

Mahalle sakinleri de incelemeye katılarak planlanan yapının yerel ihtiyaçlara uygun olmasının önemine vurgu yaptı. Belediye yetkilileri projenin ilerleyişi hakkında bilgilendirmelerin devam edeceğini belirtti.

KOÇARLI’NIN ŞENKÖY MAHALLESİ’NDE YAPIMI PLANLANAN DÜĞÜN SALONU PROJESİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLARKEN, PROJE ALANINDA İNCELEMELERDE BULUNAN BELEDİYE BAŞKANI ÖZGÜR ARICI, HAZIRLIKLARIN ARDINDAN ÇALIŞMALARIN KISA SÜREDE BAŞLAYACAĞINI SÖYLEDİ.