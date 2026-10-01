Dolar 49,0295 +0,03%
Euro 55,5068 -0,07%
Bist 12.105,33 +1,32%
Altın Gram 6.603,58 +0,06%
EUR/USD 1,1299 -0,31%
Brent Petrol 100,48 +2,50%
--°

Şenköy'de mahalleye özel çok amaçlı düğün salonu projesi

Koçarlı'nın Şenköy Mahallesi'ne düğün salonu projesi için saha incelemeleri tamamlandı; Özgür Arıcı çalışmaların yakında başlayacağını açıkladı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 11:08

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Şenköy'de mahalleye özel çok amaçlı düğün salonu projesi

Proje sahasında inceleme yapıldı

Koçarlı'nın Şenköy Mahallesi'nde mahalle sakinlerinin kullanımına sunulacak düğün salonu projesi için saha çalışmaları başladı. Belediye Başkanı Özgür Arıcı ile Şenköy Muhtarı Levent Tosun, Meclis Üyesi Mutlu Tosun ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri proje alanında incelemelerde bulundu.

Amaç ve kullanım:

Proje, mahalle sakinlerinin düğün, nişan ve çeşitli sosyal etkinliklerini gerçekleştirebilecekleri çok amaçlı bir salon oluşturmayı hedefliyor. Salonun yerel ihtiyaçlara göre planlanacağı ve etkinliklerin erişilebilir, güvenli bir mekanda yapılmasının amaçlandığı belirtildi.

Süreç ve takvim:

Yetkililer, proje hazırlıklarının tamamlanmasının ardından çalışmaların kısa süre içinde başlayacağı bilgisini verdi. İncelemeye katılan ekipler saha koşullarını değerlendirip gerekli teknik ve idari hazırlıkları yapacak; uygulama aşamasına hızlıca geçilmesi planlanıyor.

Mahalle sakinleri de incelemeye katılarak planlanan yapının yerel ihtiyaçlara uygun olmasının önemine vurgu yaptı. Belediye yetkilileri projenin ilerleyişi hakkında bilgilendirmelerin devam edeceğini belirtti.

KOÇARLI’NIN ŞENKÖY MAHALLESİ’NDE YAPIMI PLANLANAN DÜĞÜN SALONU PROJESİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLARKEN...

KOÇARLI’NIN ŞENKÖY MAHALLESİ’NDE YAPIMI PLANLANAN DÜĞÜN SALONU PROJESİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLARKEN, PROJE ALANINDA İNCELEMELERDE BULUNAN BELEDİYE BAŞKANI ÖZGÜR ARICI, HAZIRLIKLARIN ARDINDAN ÇALIŞMALARIN KISA SÜREDE BAŞLAYACAĞINI SÖYLEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kastamonu'da yanan orman enerjiye dönüşüyor: dikime hazırlık sürüyor
images

Sorgun'a iki mahallede yürüyüş, bisiklet ve yeşil alan koridoru geliyor
images

Ani yağış Van sokaklarında günlük ritmi değiştirdi
images

Kadıçayırı mahallesine 4 kilometrelik ikinci kat sathi asfalt yapıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Cizre'de ikinci katın çökmesiyle 5 işçi enkaz altında kaldı

Üniversiteliler Kayseri'de rehberlik, sanat ve sporla buluştu

hastaneden normal doğuma güçlü destek: anne adaylarına bilgilendirme stantı açıldı

Nesiller el ele yürüdü: Burdur'da Dünya Yaşlılar Günü yürüyüşü

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı