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Senoz Vadisi yeniden enduro ve atv şampiyonasına ev sahipliği yapacak

SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası 7-8 Kasım'da Rize Çayeli Senoz Vadisi'nde yapılacak; yarışlar ve etkinlikler bölge turizmine canlılık getirecek.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 12:29

GÜNCELLEME: 21 Ekim 2026 - 13:18

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Senoz Vadisi yeniden enduro ve atv şampiyonasına ev sahipliği yapacak

Senoz Vadisi yeniden enduro ve atv şampiyonasına ev sahipliği yapacak

Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası, 7-8 Kasım tarihlerinde Rize’nin Çayeli ilçesindeki Senoz Vadisinde gerçekleştirilecek. Organizasyon, Discover Kaçkar çatısı altında Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği, Çayeli Kaymakamlığı ve Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğiyle düzenlenecek ve ülkenin dört bir yanından sporcuları ağırlayacak.

Senoz Vadisi'nde parkurlar:

Geçen yıl ilk kez gerçekleştirilen şampiyona, bu yıl ikinci defa Senoz Vadisi’nin doğal dokusunda koşulacak parkurlarda yapılacak. Yarışlarda sporcular; teknik beceri, hız ve dayanıklılıklarını test edecek, zorlu etaplarda dereceye girebilmek için mücadele edecekler. Organizasyonun tasarımı, bölgenin özgün coğrafi yapısı gözetilerek hazırlandı ve farklı kategorilerdeki sporculara hitap edecek şekilde planlandı.

bölgeye turistik ve ekonomik katkı:

Etkinlik, motor sporları meraklılarının yanı sıra doğa ve macera turizmine ilgi duyan ziyaretçileri de çekmeyi hedefliyor. Şampiyona; Çayeli ve Senoz Vadisi’nin tanıtımına katkı sağlamasının yanı sıra yerel konaklama, yeme-içme ve hizmet sektörlerinde hareketlilik oluşturması bekleniyor. Ayrıca organizasyon, 2023’teki "Spor Turizminde Marka Şehir Rize" temasıyla belirlenen hedefler doğrultusunda kentin yılın 12 ayına yayılmış spor turizmi vizyonuna katkı sunmayı amaçlıyor.

Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası, hem yarış heyecanını hem de bölgesel tanıtımı ön plana çıkararak Senoz Vadisi’ni motor sporları takviminde kalıcı bir durak haline getirmeyi hedefliyor.

TÜRKİYE SKIL ENDURO VE ATV ŞAMPİYONASI, 7-8 KASIM TARİHLERİNDE RİZE’NİN ÇAYELİ İLÇESİNDEKİ SENOZ...

TÜRKİYE SKIL ENDURO VE ATV ŞAMPİYONASI, 7-8 KASIM TARİHLERİNDE RİZE’NİN ÇAYELİ İLÇESİNDEKİ SENOZ VADİSİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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