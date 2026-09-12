Sepsisle mücadelede zamanla yarış: Türkiye yoğun bakımlarında alarm veren veriler

etkinlik ve araştırmanın öne çıkan mesajı:

Dünya Sepsis Günü kapsamında Türk Yoğun Bakım Derneği (TYBD) ile Vantive Türkiye iş birliğiyle İstanbul'da düzenlenen toplantıda, TYBD Veribilimi Çalışma Grubu'nun yürüttüğü TURKSOFA-2 araştırmasının sonuçları paylaşıldı. Etkinlikte, sepsisin yoğun bakım ünitelerindeki yükü ve toplumdaki farkındalığın artırılmasının önemi vurgulandı.

araştırmanın kapsadığı veriler ve kritik bulgular:

TURKSOFA-2, Türkiye'nin 44 ilini ve 7 bölgesini kapsayan, 143 yoğun bakım ünitesinin katılımıyla 3 bin 368 hastanın değerlendirilmesiyle yürütülen çok merkezli ve prospektif bir çalışma olarak sunuldu. Araştırmada Sepsis‑3 nokta prevalansı %39 olarak tespit edildi; yani çalışmanın gerçekleştirildiği gün yoğun bakımda yatan hastaların yaklaşık iki beşte biri sepsisliydi.

Çalışmanın öne çıkan sonucu, sepsisli hastalarda 30 günlük ölüm oranının %50,5 olması; sepsis olmayan hastalarda ise bu oranın %24,5 olarak bulunmasıydı. Bu veriler, yoğun bakımlarda sepsisin hem hasta hem de sağlık sistemi düzeyinde ağır bir mortalite yükü yarattığını gösteriyor.

zamana karşı yarış ve önerilen yatırım alanları:

TYBD Başkanı Prof. Dr. Fethi Gül, sepsisin zamanla yarışılan bir tablo olduğuna dikkat çekerek, TURKSOFA-2 verilerinin ülke için ciddi bir uyarı niteliği taşıdığını belirtti. Ayrıca enfeksiyon kaynaklarının ve antimikrobiyal direncin öne çıkan dinamikler olduğunu vurguladı. Dernek olarak beş temel yatırım alanı öne çıkarıldı: ulusal sepsis politikaları ve eylem planları, sağlık sistemleri ve sağlık çalışanlarının güçlendirilmesi, bilim ve inovasyon desteği, hastalara ve topluma yatırım ve küresel sağlık güvenliği ile sistem dayanıklılığının artırılması.

özel sektör iş birliği ve farkındalık çalışmaları:

Vantive Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Volkan Doğan, sepsiste erken teşhis ve yenilikçi teknolojilerin önemine dikkat çekti ve şirketin etkinlik kapsamında benimsediği 'Zamana Karşı Hayat Kurtarma Yarışı' mottosunu vurguladı. Doğan, iş birliğinin yalnızca kurumsal sorumluluk olmadığını, aynı zamanda hayat kurtarmaya dönük bir vizyonun sonucu olduğunu söyledi.

Programda ayrıca Prof. Dr. Fethi Gül'e Vantive Türkiye tarafından plaket takdim edildi. TYBD Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Gülçin Hilal Alay, "Sepsiste Algı ve Gerçekler" temalı anketin sonuçlarını paylaştı; "Sepsiste Gerçek Başarı Hikayeleri" paneli ise Uzman Dr. Esra Tekin moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Etkinlik, Kalamış Sahil Parkuru'nda düzenlenen "Sepsise Karşı Farkındalık Yürüyüşü" ile son buldu.

Toplanan veriler ve uzman değerlendirmeleri, Türkiye'de sepsisle mücadelede farkındalıktan uygulanabilir politikalar ve sürdürülebilir yatırımlara geçilmesinin gerekliliğini bir kez daha ortaya koydu.

2026 YILI TEMASI "SEPSİSE YATIRIM YAPIN - HAYAT KURTARIN" OLARAK BELİRLENE DÜNYA SEPSİS GÜNÜ, KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖLÇEKLİ GÜNCEL VERİLERLE BİRLİKTE KONUNUN UZMAN İSİMLERİYLE İSTANBUL’DA ELE ALINDI.