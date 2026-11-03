Sera Vadisi'ne yeni nefes: ıslah ihalesi 5 kasım'da başlıyor

projenin genel hedefi:

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Sera Vadisi'nde yürütülecek ıslah çalışmaları ile vadideki taşkın riski azaltılacak, bölgenin turizm potansiyeli daha etkin değerlendirilmesi hedefleniyor. İhale sürecinin 5 kasım tarihinde başlayacağı açıklandı.

Proje kapsamında dere ıslahı, duvarlar, tersip bentleri, köprüler ve geçiş menfezleri gibi altyapı çalışmaları planlanıyor. Yerel yönetim, çalışmaların tamamlanmasının vadideki doğal değerleri destekleyeceğini ve ulaşım ile güvenliği iyileştireceğini belirtiyor.

projenin teknik bileşenleri:

İhale dokümanına göre dere yatağında kapsamlı imalatlar gerçekleştirilecek. Planlanan ana bileşenler arasında 9 adet tersip bendi, 2 bin 410 metre beton U kanal ve korkulukları ile 2 bin 160 metre kâgir duvar ve korkulukları yer alıyor.

Ayrıca projede 100 metre ızgaralı beton U kanal, çift taraflı 800 metre taşkın kontrol tesisi ve 21 adet betonarme menfez ile ricat duvarları inşa edilecek. Çalışmaların farklı noktalarında brit ve çelik yaya köprüleri de yapılması öngörülüyor.

taşkın riskine karşı önlem ve turizme katkı:

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Sera Vadisi'nin hem taşkınlar hem de turizm açısından önemine dikkat çekti. Ekim, bölgenin turizme açılabilmesi için ıslah çalışmalarının şart olduğunu vurgulayıp, ihale sürecinin tamamlanmasının ardından ıslah çalışmalarının belirli bir oranda sonuçlanacağını söyledi.

Başkan Ekim, projeye destek verenlere teşekkür ederek vadinin başlangıcından Uçarsu Şelalesi'ne ve Akçaköy yönüne kadar doğal güzellikler barındırdığını; yapılacak düzenlemelerin bu güzellikleri öne çıkaracağını belirtti ve sürecin hayırlı olması temennisinde bulundu.

sera gölü'nün geçmişi ve önemi:

Sera Gölü, Akçaabat Yıldızlı Mahallesi'nde yer alan ve özellikle Arap turistlerin ilgi gösterdiği bir alan. Derecik Vadisi'nde 1950'de meydana gelen heyelan sonucu yamaçlardan kopan kayaların Sera Deresi'ni kapatmasıyla oluşan göl, 2010 yılında tabiat parkı ilan edildi.

Göl geçmişte yaşanan sel olaylarıyla gündeme gelmiş; sel sularının taşıdığı odun, çöp ve balçık göl yüzeyini kaplamıştı. Temizlik çalışmalarında binlerce kamyon balçık ve çamur gölden çıkarılmıştı. Planlanan ıslah projeleri hem bu tür riskleri azaltmayı hem de bölgenin ziyaretçi deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor.

İhale ve uygulama süreci tamamlandıkça, yerel yetkililer çalışmaların kademeli olarak hayata geçirileceğini ve bölgedeki koruma ile kullanma dengesinin gözetileceğini belirtiyor.

SERA VADİSİ’NİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRECEK PROJEDE YENİ ADIM