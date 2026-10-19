Serbest piyasada dolar 49,5520 lira, euro 55,6770 lira ile haftaya başladı

Piyasa açılışı verileri:

İstanbul Kapalıçarşı verilerine göre serbest piyasada döviz kurları haftaya yatay başladı. dolar alış fiyatı 49,5500 lira, satış fiyatı ise 49,5520 lira olarak kaydedildi. euro cephesinde ise alış 55,6750 lira, satış 55,6770 lira seviyesinde işlem görüyor.

Kapanışla karşılaştırma:

Önceki kapanışta piyasada satış fiyatları dolar 49,52 lira ve euro 55,78 lira olarak bildirilmişti. Bugünkü açılış verileri, her iki para biriminde de önceki kapanışa göre sınırlı farklar olduğunu gösteriyor.

Spread ve piyasa görünümü:

Alış ve satış arasındaki farklar oldukça düşük; bu durum piyasada kısa vadeli oynaklığın sınırlı olduğuna işaret edebilir. İstanbul Kapalıçarşı kayıtları, alım-satım seviyelerindeki bu sıkı spreadlerin işlem maliyetlerini düşürdüğünü gösteriyor.

Yatırımcılar ve piyasayı takip edenler, bu seviyeleri takip ederek gün içi dalgalanmalara göre pozisyonlarını değerlendirebilir.

DOLAR 49,5520 LİRADAN, EURO İSE 55,6770 LİRADAN HAFTAYA BAŞLADI.