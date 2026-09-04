Serbest piyasada döviz kurları güne ılımlı değişimle başladı

güncel kurlar:
Serbest piyasada dolar 48,4250 lira ve euro 56,3280 lira seviyesinden güne başladı.
kapalıçarşı işlemleri:
İstanbul Kapalıçarşı’da 48,4230 liradan alınan dolar 48,4250 liradan, 56,3260 liradan alınan euro ise 56,3280 liradan satılıyor.
önceki kapanış:
Son kapanışta dolar 48,31 lira ve euro 56,33 lira seviyesindeydi.
piyasa değerlendirmesi:
Açılış verileri, her iki kurun da günün başında sınırlı dalgalanma gösterdiğine işaret ediyor; dolar önceki kapanışa göre hafif artış gösterirken, euro kapanış seviyesine yakın seyrediyor. Kapalıçarşıdaki alım-satım farkı da sınırlı kaldı.
DOLAR 48,4250 LİRADAN, EURO İSE 56,3280 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.
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