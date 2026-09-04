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Serbest piyasada döviz kurları güne ılımlı değişimle başladı

Dolar 48,4250 liradan, euro 56,3280 liradan güne başladı; Kapalıçarşı alım-satım farkı sınırlı kalırken önceki kapanış dolar 48,31, euro 56,33 idi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 09:53

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EDİTÖR: Berk Doğan

Serbest piyasada döviz kurları güne ılımlı değişimle başladı

güncel kurlar:

Serbest piyasada dolar 48,4250 lira ve euro 56,3280 lira seviyesinden güne başladı.

kapalıçarşı işlemleri:

İstanbul Kapalıçarşı’da 48,4230 liradan alınan dolar 48,4250 liradan, 56,3260 liradan alınan euro ise 56,3280 liradan satılıyor.

önceki kapanış:

Son kapanışta dolar 48,31 lira ve euro 56,33 lira seviyesindeydi.

piyasa değerlendirmesi:

Açılış verileri, her iki kurun da günün başında sınırlı dalgalanma gösterdiğine işaret ediyor; dolar önceki kapanışa göre hafif artış gösterirken, euro kapanış seviyesine yakın seyrediyor. Kapalıçarşıdaki alım-satım farkı da sınırlı kaldı.

DOLAR 48,4250 LİRADAN, EURO İSE 56,3280 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.

DOLAR 48,4250 LİRADAN, EURO İSE 56,3280 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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