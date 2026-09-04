Serbest piyasada döviz kurları güne ılımlı değişimle başladı

güncel kurlar:

Serbest piyasada dolar 48,4250 lira ve euro 56,3280 lira seviyesinden güne başladı.

kapalıçarşı işlemleri:

İstanbul Kapalıçarşı’da 48,4230 liradan alınan dolar 48,4250 liradan, 56,3260 liradan alınan euro ise 56,3280 liradan satılıyor.

önceki kapanış:

Son kapanışta dolar 48,31 lira ve euro 56,33 lira seviyesindeydi.

piyasa değerlendirmesi:

Açılış verileri, her iki kurun da günün başında sınırlı dalgalanma gösterdiğine işaret ediyor; dolar önceki kapanışa göre hafif artış gösterirken, euro kapanış seviyesine yakın seyrediyor. Kapalıçarşıdaki alım-satım farkı da sınırlı kaldı.

DOLAR 48,4250 LİRADAN, EURO İSE 56,3280 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.