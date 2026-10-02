Serbest piyasada döviz kurları güne sınırlı dalgalanmayla başladı

Kapalıçarşı verileri:

Serbest piyasada döviz kurları açılışta sakin bir görünüm sergiledi. Dolar güne 49,1430 liradan başlarken, euro ise 55,3030 liradan işlem görmeye başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da dolar 49,1410 liradan alınırken 49,1430 liradan satılıyor. Euro tarafında ise alım 55,3010 lira, satış fiyatı 55,3030 lira olarak kaydedildi.

Son kapanış verileriyle karşılaştırıldığında, dolar önceki kapanışa göre bir miktar yükseliş gösterirken, euroda sınırlı bir gerileme bulunuyor; son kapanışta dolar 49,03 liradan, euro ise 55,46 liradan satılmıştı.

Piyasa görünümü:

Açılış verileri, her iki para biriminde de ani bir şok veya sert hareket olmadığını, piyasanın daha çok sınırlı dalgalanma ile açıldığını işaret ediyor. Kapalıçarşı kayıtları, günlük işlemlerde izlenecek ilk fiyat aralığını belirliyor.

Yatırımcılar ve piyasa katılımcıları gün içinde yeni işlemler ve işlem hacmine bağlı olarak değişebilecek fiyatları takip edecek. Açılıştaki alım-satım seviyeleri, kısa vadeli piyasa eğilimlerine ilişkin anlık gösterge niteliği taşıyor.

DOLAR 49,1430 LİRADAN, EURO İSE 55,3030 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.