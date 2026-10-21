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Serik'te D-400'de arkadan çarpışma: üç kişi araçta sıkıştı

Antalya'nın Serik ilçesindeki D-400 Cumalı Kavşağı'nda otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı; itfaiye ekipleri yaralıları kurtardı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 10:51

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Serik'te D-400'de arkadan çarpışma: üç kişi araçta sıkıştı

Kaza ve müdahale:

Antalya-Alanya D-400 kara yolu Cumalı Kavşağı'nda meydana gelen kazada, Serik yönünden Antalya'ya giden İ.U. yönetimindeki 63 NA 191 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen İ.Ş. idaresindeki 07 LFJ 36 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan sürücü İ.U. ile ismi henüz öğrenilemeyen iki yolcu yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi; bölgeye ulaşan ekipler olay yerinde müdahaleye başladı.

Sıkışan yaralıların kurtarılması:

Otomobilde sıkışan 3 yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları dikkat çekti; ekipler, araç içindeki kişilere zarar vermeden güvenli bir şekilde müdahale etti.

Kurtarılan yaralılara olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra yaralılar ambulanslarla Serik Devlet Hastanesi ve bir özel hastaneye sevk edildi.

Soruşturma ve sağlık durumu:

Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kazanın oluş nedenini tespit etmek amacıyla soruşturma başlattı ve bölgedeki trafik akışını kontrol altına aldı.

ANTALYA&#039;NIN SERİK İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE KAMYONUN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA...

ANTALYA'NIN SERİK İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE KAMYONUN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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