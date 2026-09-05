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Seydikemer'de gençlerin yaşamını yitirdiği çarpışma soruşturuluyor

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 19 yaşındaki Onurcan Kıllı ile 18 yaşındaki Süleyman Fırat Akuş yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 11:30

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Seydikemer'de gençlerin yaşamını yitirdiği çarpışma soruşturuluyor

Seydikemer'de trafik kazası

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Gerişburnu Mahallesi Saklıkent yolu üzerinde, 48 ARL 548 plakalı motosiklet ile 35 CTF 951 plakalı otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan iki genç ağır yaralandı.

kaza ve yaralıların durumu:

Motosiklette bulunan Onurcan Kıllı (19) ile Süleyman Fırat Akuş (18) ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, her iki gencin de hayatını kaybettiği belirlendi.

müdahale ve soruşturma:

İhbarın ardından bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi; ekipler olay yerinde müdahale ve inceleme yaptı. Gençlerin ölümü yakınlarını yasa boğarken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Seydikemer&#039;de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü

Seydikemer'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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