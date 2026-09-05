Seydikemer'de gençlerin yaşamını yitirdiği çarpışma soruşturuluyor

Seydikemer'de trafik kazası

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Gerişburnu Mahallesi Saklıkent yolu üzerinde, 48 ARL 548 plakalı motosiklet ile 35 CTF 951 plakalı otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan iki genç ağır yaralandı.

kaza ve yaralıların durumu:

Motosiklette bulunan Onurcan Kıllı (19) ile Süleyman Fırat Akuş (18) ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, her iki gencin de hayatını kaybettiği belirlendi.

müdahale ve soruşturma:

İhbarın ardından bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi; ekipler olay yerinde müdahale ve inceleme yaptı. Gençlerin ölümü yakınlarını yasa boğarken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Seydikemer'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü