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Seydikemer'de trafik kazasında iki genç yaşamını yitirdi

Muğla Seydikemer'de motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 19 yaşındaki Onurcan Kıllı ile 18 yaşındaki Süleyman Fırat Akuş hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 12:10

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Seydikemer'de trafik kazasında iki genç yaşamını yitirdi

Seydikemer'de motosiklet ve otomobil çarpıştı

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Gerişburnu Mahallesi Saklıkent yolu üzerinde meydana gelen kazada, 48 ARL 548 plakalı motosiklet ile 35 CTF 951 plakalı otomobil çarpıştı.

Gençler ağır yaralandı, hayatlarını kaybettiler

Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan Onurcan Kıllı (19) ile Süleyman Fırat Akuş (18) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve güvenlik ekipleri, yaptıkları kontrollerde iki gencin de hayatını kaybettiğini tespit etti.

Soruşturma ve ailelerin durumu

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yetkililer kaza ile ilgili inceleme başlattı. Gençlerin ölümü, yakınlarını derin üzüntüye boğdu; resmi soruşturma sürüyor.

SEYDİKEMER İLÇESİNDE MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 2 GENÇ HAYATINI...

SEYDİKEMER İLÇESİNDE MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 2 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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