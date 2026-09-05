Seydikemer'de trafik kazasında iki genç yaşamını yitirdi

Seydikemer'de motosiklet ve otomobil çarpıştı

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Gerişburnu Mahallesi Saklıkent yolu üzerinde meydana gelen kazada, 48 ARL 548 plakalı motosiklet ile 35 CTF 951 plakalı otomobil çarpıştı.

Gençler ağır yaralandı, hayatlarını kaybettiler

Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan Onurcan Kıllı (19) ile Süleyman Fırat Akuş (18) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve güvenlik ekipleri, yaptıkları kontrollerde iki gencin de hayatını kaybettiğini tespit etti.

Soruşturma ve ailelerin durumu

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yetkililer kaza ile ilgili inceleme başlattı. Gençlerin ölümü, yakınlarını derin üzüntüye boğdu; resmi soruşturma sürüyor.

SEYDİKEMER İLÇESİNDE MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 2 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ.