Seyir halindeyken direksiyonda canlı yayın: yolcu güvenliği tartışılıyor

O anlar bir yolcunun telefon kamerasına yansıdı

Bursa'da bir özel halk otobüsünde meydana gelen olayda, iddiaya göre şoför seyir halindeyken sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Canlı yayına ait olduğu öne sürülen görüntüler, otobüste bulunan bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayın ayrıntıları:

Görüntülerde, sürücünün direksiyon başında telefonla işlem yaptığı ve aracın hareket halinde olduğu görülüyor. Kaydı alan yolcu tarafından sosyal medyaya yansıyan videoda, söz konusu anların otobüs içinde çekildiği açıkça görülüyor.

Güvenlik ve sorumluluk:

Görüntüler, toplu taşıma araçlarında sürücünün dikkatiyle ilgili soru işaretleri oluşturuyor. Uzun film gibi görünmese de, söz konusu davranışın yolcu güvenliğini riske atabileceği değerlendirmelerine yol açması bekleniyor. Olayla ilgili resmi bir açıklama veya ek bilgi haberde yer almıyor.

BURSA'DA ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜNÜN SEYİR HALİNDEYKEN SOSYAL MEDYA HESABINDAN CANLI YAYIN YAPTIĞI ANLAR, BİR VATANDAŞIN CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.