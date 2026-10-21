Sezon kapandı: Maraş tarhanasından 3 bin 650 ton üretim

Sezon ve üretim rakamları:

Kahramanmaraş’ın coğrafi işaretli lezzetlerinden Maraş tarhanası için yaz üretim sezonu tamamlandı. Kent genelinde faaliyet gösteren 145 işletmede yürütülen üretimlerde sezon boyunca yaklaşık 3 bin 650 ton tarhana elde edildi. Hazırlanan ürünler kurutma ve paketleme süreçlerinin ardından yıl boyunca tüketilmek üzere piyasaya sürülüyor.

Üretim süreci ve tüketim şekilleri:

Geleneksel ve evrensel yöntemlerin harmanlandığı üretim, pişirme, yoğurtlama, dinlendirme, serme ve paketleme gibi çeşitli evrelerden geçiyor. Maraş tarhanası; çorba yapımında sıkça kullanılırken, kurutulduğunda çıtır atıştırmalık olarak da sofralara giriyor. Üretimin hijyenik koşullarda yapılması ve uzun süre saklanabilmesi, tarhanayı kırsal gelir kaynağı ve kışlık gıda stoğu haline getiriyor.

Üretici değerlendirmesi:

Tarhana üreticisi Ümmet Güngör, 2026 sezonunun geçtiğimiz yıllara göre daha verimli olduğunu belirtti. Güngör, sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun bir mesaiyle yürütülen üretimin bu yıl iyi verim verdiğini vurguladı ve ürünün hijyenik, sağlıklı ve kış boyu tüketilebilecek nitelikte olduğunu ifade etti. Üretimin büyük bir kısmı Türkiye içinde farklı bölgelere ve Avrupa'ya sevk edilebiliyor.

Fiyatlandırma açısından tarhananın kalitesine göre satış fiyatları 250 ile 350 lira arasında değişirken, sektör kaynaklarına göre yıllık rekoltenin ekonomik değeri 1 milyar lira sınırını aşıyor. Sezonun kapanmasıyla üreticiler üretim tesislerini geleceğe hazırlamak üzere dinlendirme ve stok yönetimi çalışmalarına başlayacak.

Kahramanmaraş tarhanasında sezon sona erdi: Üretim 3 bin 650 ton