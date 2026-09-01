Dolar 48,2677 +0,00%
Euro 56,0199 -0,18%
Bist 14.361,50 +0,19%
Altın Gram 6.866,74 -1,26%
EUR/USD 1,1600 -0,20%
Brent Petrol 92,10 +1,78%
--°

Sezonun ilk avında iyi başlangıç: İnceburun açıklarında mezgit bereketi

Sinop İnceburun açıklarında açılan ağlarda sezonun ilk trol avında yaklaşık 20 kasa mezgit yakalandı; yunuslar teknelere eşlik etti.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 11:12

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Sezonun ilk avında iyi başlangıç: İnceburun açıklarında mezgit bereketi

Sezonun açılışı:

Sinop’ta av yasağının sona ermesiyle birlikte 2026-2027 av sezonu için Karadeniz’e açılan balıkçılar, İnceburun açıklarında trol ağlarını mezgit için serdi. Sezonun ilk günlerinde tekneler, balığın yoğun olduğu bölgelere yöneldi ve ağlar kontrollü bir şekilde çekildi.

İnceburun açıklarında avlanan ekiplerden Kadir Alabaş ve beraberindekiler, bir süre süren çalışmanın sonunda ağlarını topladı. Yapılan av sonucunda tekneye yaklaşık 20 kasa mezgit doldu. Avlanan mezgitler daha sonra limana getirilerek satışa hazırlanmak üzere indirildi.

Yunusların eşlik ettiği av:

Av sırasında yunuslar teknenin çevresinde görülerek balıkçılara eşlik etti; yunusların tekneyle birlikte ilerlediği anlar ekip tarafından not edildi ve bölgedeki av anlarına renk kattı. Bu tür görüntüler, erken sezon avlarının dikkat çeken unsurları arasında yer aldı.

Balıkçıların değerlendirmesi:

Sezonun ilk avını değerlendiren Kadir Alabaş, "Sezonun ilk avında yaklaşık 20 kasa mezgit aldık. Başlangıç için güzel. İnşallah devamı daha bereketli olur. Tüm balıkçı arkadaşlarımıza kazasız, belasız ve bol bereketli bir sezon diliyorum" dedi.

Balıkçılar, sezonun ilerleyen günlerinde av miktarının artmasını ve 2026-2027 av sezonunun bereketli geçmesini bekliyor. İlk avın verdiği moralin, av rotalarının ve hava-deniz koşullarının takibiyle desteklenmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.

SİNOP’TA 2026-2027 SU ÜRÜNLERİ AV SEZONUNUN BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE KARADENİZ’E AÇILAN BALIKÇILAR...

SİNOP’TA 2026-2027 SU ÜRÜNLERİ AV SEZONUNUN BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE KARADENİZ’E AÇILAN BALIKÇILAR, İNCEBURUN AÇIKLARINDA TROL AVCILIĞI YAPTI. MEZGİT AVINA ÇIKAN KADİR ALABAŞ VE BERABERİNDEKİ BALIKÇILAR, YAKLAŞIK 20 KASA MEZGİTLE LİMANA DÖNDÜ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Palamut bolluğu limanı canlandırdı: Zonguldaklı balıkçılar 50 ton avla döndü
images

Çiftçilere uyarı: 2027 ÇKS başvuruları başladı, son tarih 31 aralık 2026
images

Ankara tasarım ve üretim gücünü uluslararası pazara taşıyor: COF'26 ile hedef ih...
images

ETİ kanatlı buğdayı'nın ilk tohumluk hasadını tamamladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bir durak bir mutluluk Darıca'da çocuklara mahalle etkinlikleriyle neşe

Tavas'ın yanık koyun yoğurdu kitaplaşarak gelecek kuşaklara taşınıyor

Tokat'ta ürolojide yeni dönem: HoLEP ile daha az kanama ve kısa yatış süresi

Öyküyle gerçekliğin Sarıgöl buluşması

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı