Sezonun ilk avında iyi başlangıç: İnceburun açıklarında mezgit bereketi

Sezonun açılışı:

Sinop’ta av yasağının sona ermesiyle birlikte 2026-2027 av sezonu için Karadeniz’e açılan balıkçılar, İnceburun açıklarında trol ağlarını mezgit için serdi. Sezonun ilk günlerinde tekneler, balığın yoğun olduğu bölgelere yöneldi ve ağlar kontrollü bir şekilde çekildi.

İnceburun açıklarında avlanan ekiplerden Kadir Alabaş ve beraberindekiler, bir süre süren çalışmanın sonunda ağlarını topladı. Yapılan av sonucunda tekneye yaklaşık 20 kasa mezgit doldu. Avlanan mezgitler daha sonra limana getirilerek satışa hazırlanmak üzere indirildi.

Yunusların eşlik ettiği av:

Av sırasında yunuslar teknenin çevresinde görülerek balıkçılara eşlik etti; yunusların tekneyle birlikte ilerlediği anlar ekip tarafından not edildi ve bölgedeki av anlarına renk kattı. Bu tür görüntüler, erken sezon avlarının dikkat çeken unsurları arasında yer aldı.

Balıkçıların değerlendirmesi:

Sezonun ilk avını değerlendiren Kadir Alabaş, "Sezonun ilk avında yaklaşık 20 kasa mezgit aldık. Başlangıç için güzel. İnşallah devamı daha bereketli olur. Tüm balıkçı arkadaşlarımıza kazasız, belasız ve bol bereketli bir sezon diliyorum" dedi.

Balıkçılar, sezonun ilerleyen günlerinde av miktarının artmasını ve 2026-2027 av sezonunun bereketli geçmesini bekliyor. İlk avın verdiği moralin, av rotalarının ve hava-deniz koşullarının takibiyle desteklenmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.

SİNOP’TA 2026-2027 SU ÜRÜNLERİ AV SEZONUNUN BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE KARADENİZ’E AÇILAN BALIKÇILAR, İNCEBURUN AÇIKLARINDA TROL AVCILIĞI YAPTI. MEZGİT AVINA ÇIKAN KADİR ALABAŞ VE BERABERİNDEKİ BALIKÇILAR, YAKLAŞIK 20 KASA MEZGİTLE LİMANA DÖNDÜ.