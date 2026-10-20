Siber vatan'da yapay zekâ dönemi: 2027 öğrenci başvuruları başladı

programın amacı ve organizasyonu:

Türkiye’nin siber güvenlik alanındaki nitelikli insan kaynağını güçlendirmeyi hedefleyen Siber Vatan Programının 2027 dönemi başvuruları başladı. Bu yıl programa yapay zekâ uygulamaları eklenerek kapsam genişletildi; program, Türkiye’nin 81 ilindeki üniversite öğrencilerine açık.

Program, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı iş birliğinde; Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, kalkınma ajansları, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ve üniversitelerin katkılarıyla yürütülüyor. Bölgesel uygulamalarda Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde BEBKA (Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı) aktif rol alacak.

BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram, programın gençlerin teknoloji yetkinliklerini geliştirmede önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı ve bölgede öğrencilere çağrı yaptı:

"Dijital dönüşümün hız kazandığı günümüzde, siber güvenlik ve yapay zekâ alanlarında yetişmiş insan kaynağına duyulan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Siber Vatan Programı, gençlerimizin bu alanlarda teorik bilgilerini uygulamalı eğitimlerle geliştirmelerine ve teknoloji ekosistemine dâhil olmalarına önemli katkılar sağlıyor. BEBKA olarak Bursa, Eskişehir ve Bilecik’teki gençlerimizin bu fırsatlardan yararlanmalarını ve geleceğin teknolojilerinde söz sahibi olmalarını önemsiyoruz."

eğitim modeli ve katılım aşamaları:

2019'dan bu yana uygulanan program, 2026 döneminde 26 kalkınma ajansının katılımıyla 81 ile yaygınlaştırıldı. 2026 başvuru ve katılım verileri programın talebini ortaya koyuyor: 11.842 başvuru alındı; bunlardan 10.927 öğrenci çevrim içi, 2.967 öğrenci yüz yüze eğitimlere katıldı ve 2.438 öğrenci dijital sertifika almaya hak kazandı.

2027 döneminde öğrencilere sunulacak eğitim modelinde, yapay zekâ uygulamalarıyla siber güvenlik eğitimleri entegre edilecek. Adaylar herhangi bir ön eleme sınavına tabi tutulmadan yaklaşık üç ay sürecek çevrim içi eğitim ve uygulama dönemine katılacak. Bu aşamayı başarıyla tamamlayanlar, 26 kalkınma ajansı bölgesinde düzenlenecek yüz yüze Siber Güvenlik Sızma Testi ve Siber Güvenlikte Yapay Zekâ Uygulamaları eğitimlerine hak kazanacak.

Teknik eğitimlerin ardından öğrenciler geliştirdikleri yapay zekâ modelleriyle Capture The Flag (CTF) yarışmasında becerilerini sergileyecek. Programın final aşamasında ise en başarılı 200 öğrenci, yedi gün sürecek Siber Vatan BootCamp'e davet edilecek.

başvuru, takvim ve erişim bilgileri:

Programa başvurular, Türkiye’nin 81 ilindeki üniversite öğrencilerine açık olup son başvuru tarihi 30 Ekim 2026 olarak duyuruldu. Başvurular https://sibervatan.org adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek; programla ilgili ayrıntılar aynı sitede yer alıyor.

Planlanan takvim şu şekilde:

- Çevrim içi eğitim ve uygulamalar: Kazanalanlarda Kasım 2026 - Ocak 2027 döneminde yürütülecek.

- Yüz yüze teknik eğitimler: 2027 yılının ilk yarısı içinde gerçekleştirilecek.

- Siber Vatan BootCamp: Temmuz-Ağustos 2027 döneminde düzenlenecek.

Bursa, Eskişehir ve Bilecik’te öğrenim gören öğrenciler başvuru sırasında BEBKA'yı seçerek bölgesel uygulamalara dahil olabilecekler. Program, gençlere siber güvenlik ve yapay zekâ alanlarında uygulamalı deneyim ve ağ kurma imkânı sunmayı amaçlıyor.

Başvurmak isteyen öğrenciler, son başvuru tarihine kadar https://sibervatan.org adresini ziyaret edebilir ve başvuru adımlarını takip edebilir.

TÜRKİYE'NİN SİBER GÜVENLİK ALANINDAKİ NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞINI GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA YÜRÜTÜLEN SİBER VATAN PROGRAMI'NIN 2027 DÖNEMİ BAŞVURULARI BAŞLADI.