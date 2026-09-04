Siirt'i ulusal ağa bağlayacak Kurtalan‑Siirt hattında yüzde 30'luk fiziksel ilerleme

kurtalan‑siirt demiryolu projesinde saha incelemesi

Siirt'i ulusal demiryolu ağına bağlayacak Kurtalan‑Siirt Demiryolu Projesinde fiziki gerçekleşme oranının yüzde 30 seviyesine ulaştığı bildirildi. Proje kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde görmek üzere Vali ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığındaki heyet inceleme yaptı. Heyette AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Kurtalan Kaymakamı Salih Başara, İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir ve TCDD Modernizasyon Daire Başkan Yardımcısı Sefer Volkan Aslan yer aldı.

projenin teknik özellikleri:

Proje toplam 34 kilometre uzunluğunda planlandı. Güzergah üzerinde 9 tünel bulunuyor ve hattın yaklaşık 24 kilometresi tünellerden oluşacak şekilde tasarlandı. Hattın işletme hızı saate 160 kilometre olarak belirlenmiş durumda. İncelemelerde, 800 metre uzunluğundaki T1 Tüneli'nin tamamlanan 400 metrelik bölümü yerinde görüldü.

yapım süreci ve takvim:

Yetkililer projenin güncel bedelinin yaklaşık 22 milyar lira olduğunu açıkladı. Fiziki ilerleme oranı şu anda yüzde 30 seviyesinde bulunuyor. Hattın işletmeye alınması aşamasında üç istasyon inşa edilecek: Kurtalan, Siirt Havalimanı ve Siirt merkez istasyonları. Planlanan takvime göre hattın 2028 sonlarına doğru Siirt Havalimanı İstasyonu'na, 2030 sonlarına doğru ise Siirt İstasyonu'na ulaşması ve projenin tamamlanması öngörülüyor.

Vali Kızılkaya, saha çalışmaları ve koordinasyonun valilik tarafından yakından takip edileceğini, ilgili kurumlar arasında iletişimin sürdürülerek işlerin planlanan takvime uygun ilerlemesinin sağlanacağını belirtti.

beklenen etkiler:

Projenin tamamlanmasıyla Siirt'in demiryolu ağına bağlanmasının ulaşım açısından şehir içi ve bölgesel hareketliliği artırması bekleniyor. Yetkililer, demiryolu bağlantısının üretim, ticaret, sanayi, turizm ve istihdam alanlarında kentin gelişimine katkı sağlayacağını; Siirt'te üretilen ürünlerin pazarlara daha hızlı ve ekonomik şekilde taşınmasının ve bölgenin yatırım potansiyelinin artmasının hedeflendiğini vurguladı.

Kurtalan-Siirt demiryolu projesinde fiziki gerçekleşme yüzde 30’a ulaştı