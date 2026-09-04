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Siirt'te 669 metre derinlikte üretim yapan bakır üssü

Siirt'teki Eti Bakır işletmesi Şirvan Madenköy'de 669 metre derinlikte üretim yapıyor; yıllık 1 milyon ton cevherden 80 bin ton konsantre elde ediliyor.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 09:46

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EDİTÖR: Berk Doğan

Siirt'te 669 metre derinlikte üretim yapan bakır üssü

Siirt Madenköy'de yeraltında üretim:

Eti Bakır, Türkiye'nin yıllık bakır ihtiyacının yaklaşık %25'ini karşılayan tesislerinden birini Siirt'in Şirvan ilçesi Madenköy'de işletiyor. İşletmede yerin 669 metre altında yürütülen üretimle yıllık yaklaşık 1 milyon ton tüvenan cevher işleniyor ve bunun sonucunda yaklaşık 80 bin ton bakır konsantresi elde ediliyor. Üretilen konsantreden Eti Bakır’ın Samsun tesislerinde izabe ve elektrolizle yaklaşık 14 bin ton katot bakır üretiliyor; üretimin Türkiye ekonomisine yıllık katkısının yaklaşık 180 milyon dolar olduğu bildirildi.

Üretim süreci ve teknoloji:

İşletme müdürü Olcay Kotiloğlu'nun verdiği bilgiye göre, kuyu derinliği 669 metre ve kule yüksekliği 74,5 metre olarak ölçülüyor; tesis, Türkiye'de metalik madenlerde dik kule sistemiyle kurulan ilk kuyu sistemine sahip. Yeraltında kullanılan ekipmanların büyük bölümü uzaktan kumandayla çalıştırılıyor ve çıkarılan cevher konveyör hatlarıyla flotasyon tesisine ulaştırılıyor. Elde edilen konsantre, katot bakır üretimi için Samsun'daki izabe ve elektroliz tesisine sevk ediliyor.

Yatırım, istihdam ve çevresel çalışmalar:

Siirt işletmesine 2017'den bu yana yaklaşık 500 milyon dolar yatırım yapıldı; yatırım planının yüzde 80'i tamamlandı ve kalan kısım önümüzdeki yıl tamamlanması hedefleniyor. İşletmede 848 kişi çalışıyor ve çalışanların büyük bölümü Siirt'ten istihdam ediliyor; ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin önemli kısmı yerel firmalardan temin ediliyor. Çevresel rehabilitasyon kapsamında, kurulum sırasında ağaç kesimi yapılmadan çalışılan alana bugüne kadar 954 bin ağaç dikildi ve hedef 1 milyon ağaca ulaşmak. Ayrıca ilgili kamu kurumlarıyla iş birliği içinde, özellikle kış aylarında yaban hayvanlarının beslenmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor.

ETİ BAKIR, SİİRT’TE YERİN 669 METRE ALTINDA ÜRETİM YAPIYOR

ETİ BAKIR, SİİRT’TE YERİN 669 METRE ALTINDA ÜRETİM YAPIYOR

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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