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Siirt'te Aksa Tufanının üçüncü yıldönümünde Filistin için dayanışma ve dua

Siirt'te Aksa Tufanı'nın 3. yıldönümünde, Filistin Dayanışma Platformu basın açıklamasıyla Filistin halkına destek vererek uluslararası duyarlılık çağrısında bulundu.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 12:20

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Siirt'te Aksa Tufanının üçüncü yıldönümünde Filistin için dayanışma ve dua

Siirt'te Aksa Tufanının anıldığı destek açıklaması

Siirt Filistin Dayanışma Platformu, Aksa Tufanının 3. yıl dönümü vesilesiyle kent merkezindeki Güres Caddesi'nde bir basın açıklaması düzenledi. Programa platformu oluşturan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

etkinlikte öne çıkan talepler:

Yapılan açıklamada, Filistin'de süregelen insani duruma dikkat çekildi ve yaşananların sonlandırılması için uluslararası kamuoyunun duyarlı olması çağrısında bulunuldu. Katılımcılar, bölgede kalıcı barış ve huzurun sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

dualar ve kapanış:

Basın açıklamasının ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için dualar edildi. Katılımcılar, Filistin halkının özgürlük ve güven içinde yaşam sürmesi temennisini dile getirdi. Program, yapılan duaların ardından sona erdi.

SİİRT’TE AKSA TUFANI’NIN 3. YIL DÖNÜMÜNDE FİLİSTİN’E DESTEK AÇIKLAMASI

SİİRT’TE AKSA TUFANI’NIN 3. YIL DÖNÜMÜNDE FİLİSTİN’E DESTEK AÇIKLAMASI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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