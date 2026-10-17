Siirt'te tırlar çarpıştı, alevler karayolunu siyah dumanla örttü

Kazanın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre kaza, Siirt-Baykan karayolu üzerinde meydana geldi. Henüz sürücü isimleri ve plakalar belirlenemeyen iki tır çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle tırlardan biri kısa sürede alev aldı ve alevler diğer araca da sıçradı.

Olay sırasında gökyüzü yoğun siyah duman ile kaplandı; çevrede kısa süreli panik yaşandı. Görgü tanıklarının aktardığına göre yangın kısa sürede büyüdü ve yangının boyutu nedeniyle bölgeye müdahale ihtiyacı doğdu.

Müdahale ve yol durumu:

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Patlama riski sebebiyle yol, yetkililer tarafından çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı ve ekipler yangının söndürülmesi ile yolun güvenli hâle getirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Şu ana kadar kazada ölü ya da yaralı olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililer, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı ve bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı.

Yangının neden çıktığı ve çarpışmanın kesin sebepleri, yürütülen teknik inceleme ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda belirlenecek.

SİİRT-BAYKAN KARAYOLUNDA İKİ TIRIN ÇARPIŞMASI SONUCU ÇIKAN YANGINDA ARAÇLAR ALEV ALARAK KULLANILMAZ HALE GELDİ.