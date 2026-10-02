Şikayetçi Mert Güzenge: Gündoğdu'nun dönemi Türk hakemliğini vurdu

şikayet ve soruşturmanın kapsamı:

Geçtiğimiz yıl eylül ayında kendisi de aralarında olmak üzere altı hakemin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında şikayetçi olduğu kamuoyuna yansımıştı. Soruşturma, kaynaklarda yer aldığı şekilde başta evrakta sahtecilik ve mobbing iddiaları üzerine ilerledi.

Soruşturma kapsamında; MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski MHK üyesi Yunus Yıldırım, MHK üyesi ve TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ve İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alındı. Ayrıca 'Hakemler dosyası' soruşturması çerçevesinde üst klasman hakemi Yasin Kol ile üst klasman yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel de gözaltına alınanlar arasında yer aldı.

güzenge'nin açıklamaları:

MHK içinde şikayetçi hakemlerin başında gelen Mert Güzenge, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine verdiği röportajda yaşanan sürece ilişkin görüşlerini paylaştı. Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Murat Erdoğan, Burak Şeker, Bahattin Şimşek, Alper Ulusoy ve Hakan Ceylan ile birlikte 2025 yılının eylül ayında ilk suç duyurusunu yaptıklarını vurguladı.

Güzenge, sözlerinde Ferhat Gündoğdu'nun MHK başkanı sıfatıyla 8 Mart 2022 tarihinden beri ülke gündemini işgal ettiğini ve "bütün hakemlik camiasını yerle bir ettiğini" belirtti. "Ben ve arkadaşlarım, hatta Türk hakemliği bu şahıs yüzünden çok bedeller ödedi" ifadelerini kullanan Güzenge, devamında adaletin yerini bulduğuna dair gözlemini paylaştı.

Hakem camiasında düzenlenen şikayet süreci ve soruşturmanın seyrinin önümüzdeki dönemde de takip edileceği, ilgili hesapların ve iddiaların soruşturma mercileri tarafından değerlendirildiği bildirildi. Gelişmeler, TFF ve MHK çevrelerinde yakından izleniyor.

MHK BAŞKANI FERHAT GÜNDOĞDU HAKKINDA GEÇTİĞİMİZ SENE EYLÜL AYINDA ŞİKAYETÇİ OLAN HAKEMLERİN BAŞINDA GELEN MERT GÜZENGE