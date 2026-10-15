Silah ruhsatı sahiplerine uyarı: güvenlik önlemleri ihmale gelmez

Tekirdağ emniyetinden silah güvenliği uyarısı:

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, çocukların ve yetkisiz kişilerin silahlara erişimini önlemek amacıyla ruhsatlı silah sahiplerine güvenlik çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada silahların kilitli ve güvenli yerlerde muhafaza edilmesinin önemi vurgulandı.

neden önemli:

Emniyet yetkilileri, silah güvenliğinin muhtemel kazaların ve istenmeyen olayların önlenmesinde belirleyici olduğunu belirtti. Açıklamada Silah güvenliği hayat kurtarır mesajı paylaşıldı ve toplumun bu konuda duyarlı olması istendi.

mevzuat ve sorumluluk hatırlatması:

İl Emniyet Müdürlüğü, ruhsatlı silah sahiplerinin mevzuattan doğan yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeleri gerektiğini hatırlattı. Yetkililer ayrıca "Güvenlik, sorumlulukla başlar" uyarısını yineleyerek gerekli hassasiyetin gösterilmesinin önemine dikkat çekti.

TEKİRDAĞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, ÇOCUKLARIN VE YETKİSİZ KİŞİLERİN SİLAHLARA ERİŞİMİNİ ÖNLEMEK VE YAŞANABİLECEK ÜZÜCÜ OLAYLARIN ÖNÜNE GEÇMEK AMACIYLA RUHSATLI SİLAH SAHİPLERİNE GÜVENLİK ÇAĞRISINDA BULUNDU.