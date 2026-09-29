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Silifke gecelerinin yeni simgesi: hükümet konağının ışıklandırmayla canlanışı

Silifke'nin tarihi Hükümet Konağı, Kaymakam Eyüp Fırat döneminde yenilenen ışıklandırma ile geceleri mimari detayları ve silüetiyle öne çıkıyor.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 10:52

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EDİTÖR: Aslı Han

Silifke gecelerinin yeni simgesi: hükümet konağının ışıklandırmayla canlanışı

tarihi geçmişi:

Osmanlı Devleti'nin son döneminde Hükümet Konağı olarak planlanan yapı, Sultan Reşat döneminin önemli eserleri arasında yer alıyor. Tamamı kesme taşlardan inşa edilmiş, dikdörtgen planlı ve iki katlı binanın yapım çalışmaları 1909-1918 yılları arasında yürütüldü. Yapı, Cumhuriyet'in erken döneminde de kullanılmış; 1921-1933 yılları arasında İçel Vilayet Konağı olarak hizmet verdi.

Binanın Göksu Irmağına bakan cephesinin ortasında, sütunlar üzerinde ikinci kata kadar yükselen bir cumba vardı. Daha sonra bu cumba kaldırıldı ve günümüzde o alandan Silifke'nin önemli caddelerinden biri geçiyor; bu değişim binanın kentsel bağlamındaki dönüşümü de gözler önüne seriyor.

yangın ve restorasyon:

Silifke tarihinin hafızasında yer eden olaylardan biri de 11 Nisan 1963 tarihindeki yangın. O dönemde hükümet konağı ile adliye binasında çıkan büyük yangın, yapının tarihinde belirgin bir iz bıraktı. Bina geçmişte bir dönem cezaevi olarak da kullanıldıktan sonra, kapsamlı restorasyon çalışmalarıyla asıl kimliğine uygun şekilde onarıldı ve yeniden kamu hizmetine açıldı.

gece görünümü ve yeni ışıklandırma:

Son yıllarda gündüz görüntüsüyle tanınan yapı, yapılan ışıklandırma çalışmasının ardından geceleri de ilçeye ayrı bir estetik katıyor. Daha önceki yıllarda yapılan ancak bir süre sonra kullanılamaz hale gelen sistemin ardından, bu kez Kaymakam Eyüp Fırat döneminde yeni bir uygulama hayata geçirildi. Yenilenen sistem, binanın cephe çizgilerini, kesme taş dokusunu ve siluetini akşam saatlerinde öne çıkarıyor.

Yeni ışıklandırma hem yakından hem de uzaktan dikkat çekiyor; yapı artık yalnızca idari bir işlevin merkezi değil, aynı zamanda kentin gece kimliğini tamamlayan bir simge haline geldi. Çalışmanın sürdürülebilirliği ve sistemin uzun yıllar sorunsuz çalışması beklentisi vurgulanırken, Silifke'nin tarihî simgelerinden biri olan Hükümet Konağı, gece görüntüsüyle ilçeye değer katmaya devam ediyor.

MERSİN&#039;İN SİLİFKE İLÇESİNDE TARİHİ HÜKÜMET KONAĞI, YAPILAN IŞIKLANDIRMA ÇALIŞMASININ ARDINDAN...

MERSİN'İN SİLİFKE İLÇESİNDE TARİHİ HÜKÜMET KONAĞI, YAPILAN IŞIKLANDIRMA ÇALIŞMASININ ARDINDAN GECELERİ DE İLÇEYE AYRI BİR GÜZELLİK KATIYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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