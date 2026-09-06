Silifke'de geniş yelpazeli yaşam merkezi her yaşa fırsat sunuyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Silifke'de açılan Sosyal Yaşam Merkezi, çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir kitleye eğitim, spor, kültür ve sosyal etkinlik imkânları sunuyor. Merkez, yaz döneminde özellikle çocukların yoğun ilgisini çeken atölye programlarıyla ailelerin gündeminde yer alıyor.

çocuklara yönelik atölye ve kampüs:

Merkezde yer alan Çocuk Kampüsü bünyesinde Akıl ve Zeka Oyunları, Dans, Doğa, Hobi-Resim, Masal-Drama, Müzik-Ritim, Tasarım-Teknoloji, Mutfak ve Oyun atölyeleri düzenleniyor. Bu atölyeler çocukların yeteneklerini keşfetmesine, yeni beceriler kazanmasına ve sosyal ilişkilerini güçlendirmesine olanak tanıyor. Yaz döneminde aileler, çocukların etkinliklere katıldığı süre boyunca merkezdeki sosyal alanlardan faydalanabiliyor.

altyapı ve sosyal donanım:

Merkez, öğrenciler ve yetişkinler için çeşitli mekânlar barındırıyor. Okuma Salonu, Çok Amaçlı Salon ve kafe gibi alanların yanı sıra amfi tiyatro, Survivor Park, çocuk oyun grupları, spor alanları ve yürüyüş yolu bulunuyor. Bu donanım, merkezin sadece çocuklara değil farklı yaş gruplarına da hitap ettiğini gösteriyor.

Merkezi kullananlar, merkezdeki temizliğin, hijyenin ve güvenlik önlemlerinin dikkat çektiğini söylüyor. Üç kız çocuğu olan eğitmen Arzu Kaya, burayı gördükten sonra ne kadar ihtiyaç olduğunu daha iyi anladıklarını belirterek, 'Burayı gördükten sonra, iyi ki açılmış, şimdiye kadar ne yapıyorduk? Çocuklarım buradan güzel bir şekilde faydalanıyorlar. Burası açıldığı için çok memnunuz' dedi. Kaya, çocuklar atölyedeyken velilerin kafe ve diğer sosyal alanlarda zaman geçirebildiğini ve çocukların güvende olduğunu vurguladı.

8 yaşındaki kızını Çocuk Kampüsüne getiren Gamze Bademli, 'İyi ki böyle bir tesis açılmış. Özellikle yaz döneminde bizim için kurtarıcı oldu. Çocuklar okullar kapandıktan sonra evde sıkılıyor; burada hem arkadaşlarıyla vakit geçiriyorlar hem de kendilerine bir şey katıyorlar' ifadelerini kullandı. Bademli, öğretmenlerden de memnun olduklarını belirtti.

Yaklaşık 2 yıldır Silifke'de yaşayan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Derya Er ise merkezin ders çalışmak için uygun bir ortam sunduğunu, ilkokul ve ortaokul öğrencileri ile mezunlar ve öğretmenler gibi farklı yaş gruplarının merkeze geldiğini söyledi.

Merkezin haftanın her günü uğradığı yerlerden biri olduğunu belirten Eren Mercan temizlik, kafeterya ve sosyal imkânlardan memnun olduğunu ifade etti. KPSS ve ALES hazırlığında olan Tunahan Şahin de Okuma Salonu ve ders çalışma alanlarının verimli olduğunu belirterek merkezin çok yönlü bir sosyal tesis olduğunu anlattı.

Çocukların deneyimleri de merkezle ilgili olumlu geri bildirimler içeriyor. 10 yaşındaki Nazlı Eşe Soldan resim ve Akıl-Zeka Oyunları Atölyesi'nden faydalandığını belirterek yaz tatilinin merkez sayesinde güzel geçtiğini söyledi. 12 yaşındaki Hatice Ela Pamukçu ise Masal-Drama, Akıl ve Zeka Oyunları ile Mutfak Atölyesi'ne katıldığını, zamanını daha kaliteli geçirdiğini ve 'Normalde ekranla çok ilgilenen bir insandım. Ama son bir yıl burası sayesinde ekranla ilgilenmeyi bıraktım' diyerek merkezin çocukların günlük yaşamına olumlu katkısını vurguladı.

Genel olarak merkez, farklı yaş gruplarına hitap eden donanımı, güvenli ortamı ve yaz dönemindeki yoğun programıyla Silifke'de ailelerin ve gençlerin tercih ettiği bir yaşam alanı haline geldi.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN SİLİFKE’DE HİZMETE SUNULAN SOSYAL YAŞAM MERKEZİ, ÇOCUKLARDAN YETİŞKİNLERE KADAR HER YAŞTAN VATANDAŞA EĞİTİM, SPOR, KÜLTÜR VE SOSYAL FAALİYET İMKANLARI SUNUYOR.