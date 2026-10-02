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Silvan'da aniden bastıran dolu günlük yaşamı sekteye uğrattı

Silvan'da aniden bastıran dolu sokakları beyaza bürüdü; vatandaşlar saçaklara ve kapalı alanlara sığındı, Meteoroloji yağış uyarısı yaptı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 09:01

GÜNCELLEME: 02 Ekim 2026 - 09:16

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EDİTÖR: Aslı Han

Silvan'da aniden bastıran dolu günlük yaşamı sekteye uğrattı

Silvan'da aniden bastıran dolu günlük yaşamı sekteye uğrattı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kısa süreli ve yoğun şekilde etkili olan dolu yağışı, kent yaşamını olumsuz etkiledi. Yağışın bastırmasıyla sokaklar beyaz bir örtüyle kaplanırken, vatandaşlar doludan korunmak için bina saçakları ve kapalı alanlara yöneldi.

etkiler ve gözlemler:

Meteoroloji'nin uyarısının ardından Diyarbakır kent merkezi ve ilçelerinde görülen sağanak yağışlar, bazı bölgelerde taşkınlar oluşmasına neden oldu. Silvan'da özellikle dolu etkili olurken, bölge genelinde yaşam kısa süreli kesintiler yaşadı ve açık alanlardaki hareketlilik azaldı.

hava tahmini ve uyarılar:

Bölgede sağanak yağışın gün boyu devam edeceği bildirildi; vatandaşların ani yağış ve dolu ihtimaline karşı tedbirli olmaları, mümkünse kapalı alanlarda kalmaları öneriliyor.

DİYARBAKIR’IN SİLVAN İLÇESİNDE ANİDEN BASTIRAN DOLU YAĞIŞI, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ.

DİYARBAKIR’IN SİLVAN İLÇESİNDE ANİDEN BASTIRAN DOLU YAĞIŞI, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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