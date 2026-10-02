Silvan'da sağanak ve dolu yaşamı durma noktasına getirdi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, kısa süre sonra doluya dönüştü. Meteorolojinin uyarısını doğrulayan bu yağışlar, Diyarbakır merkez ve ilçelerinde etkili olurken, Silvan'da özellikle su taşkınlarına neden oldu.

sağanak ve dolunun yol açtığı hasar:

Yağış sonucunda birçok ev ve iş yeri suyla doldu, cadde ve sokaklarda biriken su ulaşımı aksattı. İlçede bazı noktalarda taşkınlar oluşurken, yağıştan kaçan vatandaşlar bina saçakları ve kapalı alanlara sığındı. Sokaklardaki birikintiler araç ve yaya trafiğini olumsuz etkiledi.

yetkililerin uyarısı ve bölgedeki durum:

Meteorolojinin uyarısına göre yağışların gün boyu devam etmesi bekleniyor. Yetkililer, özellikle alçak bölgelerde yaşayanların tedbirli olması gerektiğini ve ani su baskınlarına karşı dikkatli olunmasını bildirdi. Bölge ekipleri olası olumsuzluklara karşı takipte bulunuyor.

Yağışların süreceği bilgisi doğrultusunda vatandaşların önlem alması ve yetkililerin duyurularını takip etmesi istendi.

(YRT)

Silvan’da sağanak ve dolu taşkınlara neden oldu