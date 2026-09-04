Silvan'da takla atan otomobil: bir kişi hastaneye kaldırıldı

kaza detayları:
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, Diyarbakır Caddesi Fidankent mevkiinde iki aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Seyir halindeki, plakası öğrenilemeyen otomobil, başka bir araca çarptıktan sonra kontrolden çıkarak takla attı.
müdahale ve yaralı durumu:
Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ve polis ekipleri kısa sürede ulaştı. Kazada 1 kişi yaralandı; yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
soruşturma başlatıldı:
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
SİLVAN İLÇESİNDE İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI, BİRİ TAKLA ATTI
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