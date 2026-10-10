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Simav'da altyapı genişliyor: Yeşilova Mahallesi'ne doğalgaz hattı

Simav’da yürütülen doğalgaz çalışmaları Yeşilova Mahallesi’ne ulaştı; altyapı tamamlandığında mahalle sakinlerinin daha fazla hanesi doğalgaz kullanacak.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 11:06

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Simav'da altyapı genişliyor: Yeşilova Mahallesi'ne doğalgaz hattı

Doğalgaz çalışmaları ilerliyor:

Kütahya'nın Simav ilçesinde sürdürülen doğalgaz çalışmaları kapsamında Yeşilova Mahallesi'ne de doğalgaz hattı getiriliyor. İlçe genelinde devam eden altyapı çalışmaları, mahalleye yönelik kazı ve döşeme işlemlerinin başlamasıyla hız kazandı.

Çalışmanın kapsamı:

Yetkililer, Simav'da birçok mahallede eş zamanlı olarak yürütülen projelerin bir parçası olarak Yeşilova Mahallesi'nde altyapı kurulumunun planlandığını bildirdi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından mahallede yaşayan vatandaşların doğalgaz hizmetinden yararlanması hedefleniyor ve böylece daha fazla hanenin güvenli ve konforlu ısınma imkânına kavuşması amaçlanıyor.

Vatandaşların tepkisi:

Yeşilova Mahallesi sakinleri, doğalgaz hattının mahalleye ulaşmasından memnuniyet duyduklarını belirtti. Mahalleli, doğalgazın yaşam standartlarını artıracağı ve enerji maliyetleri ile kullanım kolaylığı açısından olumlu etkileri olacağı görüşünde. İlçedeki diğer mahallelerdeki tamamlanan çalışmalarla birlikte daha çok hanenin hizmetten faydalanması bekleniyor.

SİMAV’DA DOĞALGAZ ÇALIŞMALARI YEŞİLOVA MAHALLESİ’NE ULAŞTI

SİMAV’DA DOĞALGAZ ÇALIŞMALARI YEŞİLOVA MAHALLESİ’NE ULAŞTI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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