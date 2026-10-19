Simav'da bereketli ceviz hasadı üreticiyi maliyet baskısıyla karşı karşıya bıraktı

Simav'da verim yüksek, endişe maliyetlerde

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Küplüce köyünde bu yıl ceviz ağaçları bol ürün verdi. Üreticiler verim ve berekete memnuniyetini dile getirirken, artan girdi maliyetleri ve satış fiyatlarındaki belirsizlik yüzünden gelirlerinin tehdit altında olduğunu söylüyor.

üreticilerin gündemi: yükselen giderler ve destek beklentisi

Ceviz üreticisi Yaşar Gökdemir, sezonun verimli geçtiğini ancak artan maliyetlerin elde edilen kazancı erittiğini belirtti. Gökdemir "Bu sene cevizlerimiz çok güzel oldu. Allah bol miktarda verdi. Fakat ürünlerimizi istediğimiz gibi satamıyoruz. Mazot fiyatları oldukça pahalandı. İlaç ve diğer girdi maliyetleri de arttı. İnşallah cevizlerimizi değerinde satabiliriz ve bizim de yüzümüz güler. Çünkü bu ürünlerin arkasında büyük bir emek var. İlaç atıyoruz, sürüyoruz, çapalıyoruz ve silkeliyoruz" diye konuştu.

Üreticiler, alınan emeğin karşılığını alabilmek için devlet desteklerinin artırılmasını ve fiyat istikrarı sağlanmasını talep ediyor. Bu talep, köyde ortak bir kaygı olarak ön plana çıkıyor.

yağışın hasat sürecine etkisi

Hasat döneminde etkili olan yağışlar, toplama ve kurutma süreçlerini zorlaştırıyor. Üreticiler, yere dökülen cevizlerin çamur içinde kalması nedeniyle hem işçilik maliyetlerinin arttığını hem de ürünün kurutma için uygun alan bulmanın güçleştiğini aktarıyor.

Ceviz üreticisi Cafer Doğan yağmurun etkisine dikkat çekerek, "Bu sene ceviz hasadımız çok güzel. Verim oldukça yüksek, Allah bol miktarda ceviz verdi. Ancak yağmur nedeniyle cevizlerin bir kısmı yere döküldü. Şu anda satış fiyatlarının nasıl olacağını bilmiyoruz. Geçen yıl cevizlerimizi kilogramı bin liradan satmıştık. Hasadın bol olması nedeniyle ceviz fiyatlarının düşük olacağını tahmin ediyoruz. Fiyatlar düşük olursa biz de zarar ederiz" diye konuştu.

maliyet artışlarının boyutu

Üreticiler, girdilerdeki artışın oranlarını açıkça paylaşıyor. Ömer Doğan ilaç maliyetlerinin %200, gübre maliyetlerinin %300, mazot maliyetlerinin ise %100 arttığını belirterek, bu yükün çiftçinin gelirini düşürdüğünü vurguladı. Doğan, "Para kazanamıyoruz, yaptığımız emeğin karşılığını alamıyoruz. Devletin bizim gibi çiftçilere yönelik gübre ve ilaç desteğini artırması gerekiyor" dedi.

Küplüce köyündeki üreticiler, verimli bir sezonun getirdiği bolluğa rağmen artan üretim maliyetleri ve belirsiz satış fiyatlarıyla karşı karşıya. Üreticiler, ürünlerini değerinde satabilmek ve emeklerinin karşılığını almak için yetkililerden destek bekliyor.

Özetle, Simav'da ceviz verimi yüksek olsa da, yağışların hasadı güçleştirmesi ve girdi maliyetlerindeki ciddi artış üreticilerin ekonomik kaygılarını artırıyor; köylüler destek ve fiyat istikrarı talep ediyor.

SİMAV’DA CEVİZ ÜRETİCİLERİ DERTLİ: HASAT BOL, MALİYET YÜKSEK