Sinan Erdem'de yarın belirleyici randevu: milliler Sırbistan'la yarı finalde

A milliler yarı finalde Sırbistan'la kozlarını paylaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde yarın Sinan Erdem Spor Salonu'nda Sırbistan ile karşılaşacak. Maç 16.00'da başlayacak; diğer yarı final karşılaşması ise 19.00'da Polonya ile İtalya arasında oynanacak.

maç takvimi ve turnuva formatı:

Turnuvada son 16 turundan itibaren eleme usulü devam eden müsabakalarda, galip gelen takımlar yarı finale yükseliyor. Milliler, bugün Sırbistan ile eşleşerek adını Avrupa şampiyonasının en iddialı etaplarından birine yazdırdı. Karşılaşma, ev sahibi salonun atmosferi ve iki takımın turnuvadaki formu açısından belirleyici olacak.

millilerin turnuva yolculuğu:

Ay-yıldızlı ekip, A Grubu'nda Polonya, Slovenya, Almanya, Letonya ve Macaristan ile mücadele etti ve 4 galibiyet, 1 beraberlik ile grubu ikinci sırada tamamladı. Son 16 turunda Azerbaycan'ı, çeyrek finalde ise Almanya'yı mağlup eden milliler, böylece yarı finale yükseldi.

Bu başarıyla A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası tarihinde üst üste 6., toplamda ise 8. kez yarı finalde mücadele edecek. Ay-yıldızlılar daha önce 2003, 2011, 2015, 2017, 2019, 2021 ve 2023 yıllarında da turnuvanın en iyi 4 takımı arasına kalmıştı.

sırbistan'ın performansı ve yolculuğu:

Sırbistan, B Grubu'nda Çekya, Yunanistan, Bulgaristan, Ukrayna ve Avusturya ile eşleşti ve grup aşamasını 5'te 5 yaparak lider tamamladı. Son 16 turunda Hırvatistan'ı, çeyrek finalde ise Yunanistan'ı mağlup eden Sırbistan, yarı finale gelene kadar istikrarlı bir performans sergiledi.

Her iki takım da eleme turlarında rakiplerine karşı kritik maçlar kazandı; yarınki randevu, teknik kadroların taktik tercihleri ve oyuncuların fiziksel dayanıklılığı açısından belirleyici olacak. Sinan Erdem'de oynanacak bu müsabaka, organizasyonun en önemli günlerinden biri olarak öne çıkıyor.

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI, CEV TRENDYOL 2026 KADINLAR AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI YARI FİNALİNDE YARIN SIRBİSTAN İLE OYNAYACAK.