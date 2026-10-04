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Sınav telaşında nefesler kesildi: merdiven başında fenalık geçiren öğrenci görevlilerce içeri alındı

Diyarbakır'da KPSS Ön Lisans için koşan genç kız, Orhan Asena Anadolu Lisesi merdivenlerinde baygınlık geçirdi; görevliler müdahale edip okula aldı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 11:21

GÜNCELLEME: 04 Ekim 2026 - 11:24

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Sınav telaşında nefesler kesildi: merdiven başında fenalık geçiren öğrenci görevlilerce içeri alındı

Orhan Asena Anadolu Lisesi önünde panik anları

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, ön lisans mezunu adayların katıldığı oturum için sabah saatlerinde okullara gelenler arasında telaşlı anlar yaşandı. Sınava yetişmek için koşan bir öğrenci, elinde evraklarıyla Orhan Asena Anadolu Lisesinin merdivenlerini çıkarken baygınlık geçirdi. O sırada çevrede bulunan görevliler durumu fark ederek genç kıza müdahale etti ve kısa sürede okula alınmasının sağlandığı bildirildi.

Sınav saatleri ve uygulanan kurallar:

Ön lisans oturumu, duyurulduğu gibi sabah 10.15'te başladı ve sınavın toplam süresi 130 dakika olarak açıklandı. Adaylar sınav salonundan 12.25'te çıkabilecek. Ayrıca sınav süresinin ilk 100 dakikası tamamlanmadan ve son 15 dakikası içinde adayların salondan çıkmalarına izin verilmiyor; bu kurallar, sınavın güvenliği ve düzeni açısından uygulanıyor.

Telaşın nedenleri ve görevlilerin rolü:

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da bazı adaylar sınav merkezlerine erken gelirken, bazıları çeşitli nedenlerle son anda yetişmeye çalıştı. Bu tür durumlarda sınav görevlileri hem düzenin korunmasında hem de acil müdahalelerde vatandaşlara destek oluyor. Yenişehir'deki olayda olduğu gibi, görevlilerin hızlı müdahalesi olası sağlık risklerini azaltmaya yardımcı oldu ve adayın okula alınması sağlanarak sürecin devam etmesi temin edildi.

SINAVA GEÇ KALMAMAK İÇİN KOŞTU, MERDİVENİN BAŞINDA BAYGINLIK GEÇİRDİ, YARDIMINA GÖREVLİLER...

SINAVA GEÇ KALMAMAK İÇİN KOŞTU, MERDİVENİN BAŞINDA BAYGINLIK GEÇİRDİ, YARDIMINA GÖREVLİLER KOŞTU

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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