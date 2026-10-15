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Singapur'dan başlayan dünya turunda 18 bin kilometre sonra Gümüşdere'de konakladılar

İsviçreli bisikletçiler Miry Şlayfer ve Pascal Graft, Singapur'dan başlayan 18 bin kilometrelik dünya turunda yağmura yakalanıp Gümüşdere'de misafir edildi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 11:14

GÜNCELLEME: 15 Ekim 2026 - 11:21

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EDİTÖR: Aslı Han

Singapur'dan başlayan dünya turunda 18 bin kilometre sonra Gümüşdere'de konakladılar

Gümüşdere'de sıcak karşılandı:

İsviçreli iki gezgin, Miry Şlayfer (31) ve Pascal Graft (39), yaklaşık bir yıl önce Singapur'dan yola çıkarak başlattıkları dünya turunun rotasında Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyünde mola verdi. Yağışlı hava nedeniyle konaklama arayan çift, köy sakinlerinin davetiyle köy konağında ağırlandı ve burada çay ile yöreye özgü boza ikramı ile karşılaştı.

Konaklama ve iletişim:

Köylüler, dil farklılığına rağmen cep telefonlarına yükledikleri çeviri uygulaması aracılığıyla gezginlerle sohbet etti. Köy konağında bir araya gelen topluluk, misafirlerini dinleyerek onların yol hikâyelerini ve bisikletle geçirdikleri uzun etapları ilgiyle takip etti. Gümüşdere sakinlerinden Ahmet Kırmızı, lojmanın müsait olduğunu söyleyip konukları ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Yolun detayları ve izlenimler:

Çift, yolculukları boyunca toplam 18 bin kilometre pedal çevirdiklerini ve yaklaşık beş haftadır Türkiye sınırları içinde olduklarını söyledi. Türkiye'de en çok beğendikleri bölgeler arasında Kapadokya ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi bulunuyor. Yol boyunca farklı kültürleri tanımanın ve yerel insanlarla iletişim kurmanın kendileri için en değerli deneyim olduğunu vurguladılar.

Gezginler, bisikletle dünya turu hayallerini gerçekleştirmek için uzun süre çalışıp para biriktirdiklerini anlattı. Türkiye'de karşılaştıkları misafirperverlikten övgüyle söz eden Miry ve Pascal, insanların yardımseverliğinin yolculuklarına olumlu katkı sağladığını ifade etti.

Rotalarının devamında ziyaret ettikleri ülke ve kentlerden, Türkiye içindeki geçiş noktalarından da bahseden çift, sırasıyla Bursa, İstanbul ve Yunanistan üzerinden ülkelerine doğru ilerleyeceklerini ve dönüşe yaklaşık 2 ay kaldığını dile getirdi. Gümüşdere'deki kısa mola, onları hem dinlendirdi hem de yerel kültürle doğrudan temas etme fırsatı sundu.

İSVİÇRELİ İKİ BİSİKLET TUTKUNU, DÜNYA TURU İÇİN ÇIKTIKLARI YOLCULUKTA 18 BİN KİLOMETRE PEDAL...

İSVİÇRELİ İKİ BİSİKLET TUTKUNU, DÜNYA TURU İÇİN ÇIKTIKLARI YOLCULUKTA 18 BİN KİLOMETRE PEDAL ÇEVİREREK PAZARYERİ'NE ULAŞTI. YAĞMURA GÜMÜŞDERE KÖYÜNDE YAKALANAN TURİSTLER, KÖYLÜLERİN MİSAFİRPERVERLİĞİYLE KARŞILANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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