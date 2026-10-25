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Sınırda gizlenen 1,5 milyonluk kaçak: sigara, nargile ve 200 kol saati ele geçirildi

Üzümlü Gümrük Sahası'nda üç ayrı aramada sigara, nargile tütünü, elektronik nargile ve 200 kol saati dahil 1.548.430,85 TL'lik kaçak eşya ele geçirildi.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 12:03

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sınırda gizlenen 1,5 milyonluk kaçak: sigara, nargile ve 200 kol saati ele geçirildi

Üzümlü gümrük sahasında üç ayrı yakalama

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Üzümlü Gümrük Sahası'nda, Irak'tan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen araç ve şahıslara yönelik yürütülen kontrollerde çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi. Denetimler, Üzümlü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Kısım Amirliği ile Üzümlü Gümrük Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirildi.

operasyonun ayrıntıları:

Yapılan detaylı kontrollerde üç ayrı olayda kaçak eşya tespit edildi. İlk araçta gizlenmiş halde 600 paket muhtelif markalarda sigara ile 2 adet lazer epilasyon cihazı bulundu. İkinci araçta koltuk altları ve çeşitli bölümlere saklanmış 68 kilogram muhtelif markalarda nargile tütünü, 16 adet tek kullanımlık elektronik nargile, 120 paket elektronik sigara kartuşu ve 24 adet şemsiye ele geçirildi.

Üçüncü olayda bir şahsın beraberindeki eşyalarda yapılan aramada ise 200 adet muhtelif markalarda kol saati tespit edildi. Ele geçirilen ürünlerin tür ve miktarları kayıt altına alındı.

değerlendirme ve süreç:

Üç ayrı olayda ele geçirilen kaçak eşyaların toplam gümrüklenmiş değerinin 1.548.430,85 TL olduğu belirlendi. Ele geçirilen eşyalara, Çukurca Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan talimatlar doğrultusunda el konuldu.

Olaylarla ilgili soruşturma işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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