Dolar 48,2743 +0,02%
Euro 56,0657 -0,10%
Bist 14.334,06 -2,10%
Altın Gram 6.966,08 +0,15%
EUR/USD 1,1610 -0,10%
Brent Petrol 88,57 +0,23%
--°

Sinop'ta av sezonu açıldı: balıkçılar 'vira bismillah' diyerek denize açıldı

Sinop İskelesi'ndeki törenle 2026-2027 su ürünleri av sezonu açıldı. Balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek Karadeniz'e açıldı; Vali Özarslan törene katıldı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 08:32

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Sinop'ta av sezonu açıldı: balıkçılar 'vira bismillah' diyerek denize açıldı

Sinop'ta 2026-2027 av sezonu başladı

Türkiye genelinde 15 Nisan’da başlayan balık av yasağının sona ermesiyle Sinop İskelesi'nde düzenlenen törenle 2026-2027 su ürünleri av sezonu resmen açıldı. Törenin ardından balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek Karadeniz'e açıldı.

tören ve etkinlikler:

Törene Sinop Valisi Mustafa Özarslan, protokol üyeleri, balıkçılar ve aileleri katıldı. Program kapsamında sinevizyon gösterimi yapıldı ve halk oyunları ekibi gösteri sundu. Vali Özarslan törende yaptığı konuşmada, 'Bugün, Karadeniz’in incisi Sinop’umuzda yeni balıkçılık sezonuna hep birlikte ‘Vira Bismillah’ demenin heyecanını yaşıyoruz. 2026-2027 av sezonunun balıkçılarımız, aileleri, sektörümüz, Sinop’umuz ve ülkemiz için hayırlı, bereketli ve kazasız geçmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum' ifadelerini kullandı.

sinop'un balıkçılık yapısı:

Özarslan, Sinop'un Türkiye'nin önemli balıkçılık merkezlerinden biri olduğunu belirterek kentte 2 bin 503 profesyonel balıkçı, 428 balıkçı teknesi ve su ürünleri yetiştiriciliği alanında faaliyet gösteren 43 şirket bulunduğunu kaydetti. Vali, 'Bu rakamların her birinin arkasında emek vardır, alın teri vardır, üretim vardır' sözleriyle sektöre verilen emeği vurguladı.

Tören, protokol üyeleri ile balıkçıların teknelerle denize açılmasıyla sona erdi ve bölgedeki yeni sezon heyecanı denize açılan ekiplerle birlikte sürmeye başladı.

SİNOP’TA 2026-2027 SU ÜRÜNLERİ AV SEZONUNUN BAŞLAMASI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN TÖRENİN ARDINDAN...

SİNOP’TA 2026-2027 SU ÜRÜNLERİ AV SEZONUNUN BAŞLAMASI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN TÖRENİN ARDINDAN BALIKÇILAR, "VİRA BİSMİLLAH" DİYEREK KARADENİZ’E AÇILDI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bafra ovası'nda aronya üretimi dördüncü yılda pazara açıldı
images

İpek mirası yeniden canlanıyor: Amasya'da üretici ve kooperatiflere 21,2 milyon...
images

Karadeniz'de horon ve dualarla deniz sezonuna umutlu adım
images

Karadenizli balıkçıların horonlu uğurlamasıyla av sezonu başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Trafik polisinin eskortu minik Mustafa'yı hastaneye zamanında ulaştırdı

Antakya'da yeni yaşam umudu 1 milyon liraya mal oldu: aynı konutun birden fazla kişiye satıldığı iddiası

Bayburt'ta eğitim platformu okulları yeni döneme hazırlıyor

Engüzekkapı kalesi'ne erişim kolaylaştı

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı