Sinop'ta av sezonu açıldı: balıkçılar 'vira bismillah' diyerek denize açıldı

Sinop'ta 2026-2027 av sezonu başladı

Türkiye genelinde 15 Nisan’da başlayan balık av yasağının sona ermesiyle Sinop İskelesi'nde düzenlenen törenle 2026-2027 su ürünleri av sezonu resmen açıldı. Törenin ardından balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek Karadeniz'e açıldı.

tören ve etkinlikler:

Törene Sinop Valisi Mustafa Özarslan, protokol üyeleri, balıkçılar ve aileleri katıldı. Program kapsamında sinevizyon gösterimi yapıldı ve halk oyunları ekibi gösteri sundu. Vali Özarslan törende yaptığı konuşmada, 'Bugün, Karadeniz’in incisi Sinop’umuzda yeni balıkçılık sezonuna hep birlikte ‘Vira Bismillah’ demenin heyecanını yaşıyoruz. 2026-2027 av sezonunun balıkçılarımız, aileleri, sektörümüz, Sinop’umuz ve ülkemiz için hayırlı, bereketli ve kazasız geçmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum' ifadelerini kullandı.

sinop'un balıkçılık yapısı:

Özarslan, Sinop'un Türkiye'nin önemli balıkçılık merkezlerinden biri olduğunu belirterek kentte 2 bin 503 profesyonel balıkçı, 428 balıkçı teknesi ve su ürünleri yetiştiriciliği alanında faaliyet gösteren 43 şirket bulunduğunu kaydetti. Vali, 'Bu rakamların her birinin arkasında emek vardır, alın teri vardır, üretim vardır' sözleriyle sektöre verilen emeği vurguladı.

Tören, protokol üyeleri ile balıkçıların teknelerle denize açılmasıyla sona erdi ve bölgedeki yeni sezon heyecanı denize açılan ekiplerle birlikte sürmeye başladı.

SİNOP’TA 2026-2027 SU ÜRÜNLERİ AV SEZONUNUN BAŞLAMASI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN TÖRENİN ARDINDAN BALIKÇILAR, "VİRA BİSMİLLAH" DİYEREK KARADENİZ’E AÇILDI.