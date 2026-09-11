Sinop'ta çocuk evleri'nde sünnet şöleni neşe ve dans getirdi

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sinop Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde bakım ve koruma altında bulunan 5 çocuk için özel bir sünnet töreni düzenlendi. Etkinlik, çocukların sosyal ve duygusal ihtiyaçlarına yönelik düzenlenen bir program çerçevesinde gerçekleştirildi.

etkinlik ayrıntıları:

Tören, bir düğün salonunda yapıldı. Çocuklar program boyunca oyunlar oynayıp dans etti, müzik ve eğlence eşliğinde gönüllerince vakit geçirdi. Katılımcılar, çocukların yüzlerindeki mutluluğu ve renkli görüntüleri paylaştı.

katılımcılar ve destek:

Programa Vali Mustafa Özarslan, Belediye Başkanı Metin Gürbüz, İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu ve AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu katıldı. Yetkililer, etkinliğin çocukların sosyal gelişimine katkı sağladığını vurgulayarak, destek veren herkese teşekkür etti.

Organizatörler, benzer sosyal etkinliklerin devam edeceğini belirterek, bakım ve koruma altında bulunan çocukların toplumla kaynaşmasına önem verdiklerini ifade etti. Program, katılımcılar ve çocuklar için unutulmaz anlar bıraktı.

SİNOP'TA BAKIM VE KORUMA ALTINDA BULUNAN 5 ÇOCUK İÇİN DÜZENLENEN SÜNNET TÖRENİNDE RENKLİ GÖRÜNTÜLER YAŞANDI.