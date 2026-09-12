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Zorlu'dan muhalefet değerlendirmesi: siyasi vakum ve Türk dünyası öncelikleri

Kürşad Zorlu, Etimesgut toplantısında ana muhalefeti 'siyasi vakum' olarak nitelendirip manipülasyon uyarısı yaptı; Türk dünyası projelerini paylaştı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 00:32

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EDİTÖR: Elif Demir

Zorlu'dan muhalefet değerlendirmesi: siyasi vakum ve Türk dünyası öncelikleri

Toplantıda genel değerlendirme:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Etimesgut İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda partililerle bir araya geldi. İlçe Başkanı Yasin Şankazan ve teşkilat üyelerinin karşılamasının ardından sunulan faaliyet raporunu izleyen Zorlu, konuşmasında hem iç siyasete dair değerlendirmeler yaptı hem de Türk dünyasına yönelik yürütülen projelerin detaylarını paylaştı.

Muhalefet eleştirileri:

Zorlu, ana muhalefeti sert bir dille eleştirerek partinin kendi içinden farklı bir muhalefet çıktığını söyledi ve bunun bir siyasi vakum yarattığını ifade etti. Zorlu'nun vurguladığı üç temel unsur; manipülasyon, dezenformasyon ve provokasyon olarak öne çıktı. Konuşmasında muhalefetin vatandaşlara yönelik adımlarını bu çerçevede değerlendirdi ve sahada mücadele veren tek parti olduklarına dikkat çekti.

Türk dünyası için somut adımlar:

Zorlu, Milli Eğitim Bakanlığı ile hazırlanan kitaplara dair bilgileri paylaşarak eğitim alanındaki adımları aktardı. Hazırlanan 'Türk Dünyası Kültür Atlası' ve 'Türk Dünyası Hikayesi' eserlerinin, yalnız devlet okullarında değil, özel okullara da dağıtılacağı müjdesini verdi. Bu hamlenin, Türk dünyası kültürünün eğitim yoluyla yaygınlaştırılması hedefini taşıdığı belirtildi.

Ayrıca Zorlu, Türk Devletleri Teşkilatı kapsamındaki iş birliklerinin güçlendiğini, Ankara'da ev sahipliği yapılacak 13. Devlet Başkanları Zirvesi hazırlıklarının sürdüğünü söyledi. Güvenlik alanında 'TÜRKPOL', kültür alanında ise 'Türk Dünyası Ortak Müze Kart' uygulaması için çalışmaların son aşamada olduğunu aktardı. Ulaşım alanında da havalimanlarında ortak bir geçiş noktası kurulabilmesi için çalışma yürütüldüğünü, bu fikri Avrupa Birliği uygulamalarıyla kıyaslayarak masalarında olduğunu belirtti.

Platform ve veri paylaşımlarına dair Zorlu, hayata geçirilen 'Türk Dünyası Sivil Toplum Destek Sistemi (TÜDSES)' platformunun önemine dikkat çekti; platformun 1200'den fazla STK'yı entegre ettiğini ve bir ayda 90 bine yakın indirme sayısına ulaştığını söyledi. Ayrıca Ahilik Haftası kapsamında 'Türkistan’dan Anadolu’ya Ahilik' eserinin ve tanıtım filminin yakında kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Konuşmasını ilçeye yönelik hedeflerle tamamlayan Zorlu, "Biz Cumhur İttifakı olarak Etimesgut’u arkadaşlar yeniden alacağız, yeniden hizmet siyasetini Etimesgut’a getireceğiz" ifadelerini kullandı. Zorlu'nun mesajı, hem yerel hizmet vaatlerini hem de Türk dünyasıyla ilişkilere verilen önemi birleştirdi.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE TÜRK DEVLETLERİ İLE İLİŞKİLER BAŞKANI KÜRŞAD ZORLU, &quot;ANA...

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE TÜRK DEVLETLERİ İLE İLİŞKİLER BAŞKANI KÜRŞAD ZORLU, "ANA MUHALEFET KENDİ İÇERİSİNDEN BAŞKA BİR MUHALEFET ÇIKARDI. BİR SİYASİ VAKUM İÇERİSİNDE OLDUKLARINI GÖRÜYORUM" DEDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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