Pervane Medresesi Diyanet Gençlik Merkezi'nde tören yapıldı:

Sinop’ta Diyanet İzcilik Spor Kulübü tarafından düzenlenen törenle yeni izciler resmi olarak izcilik programına katıldı. Tarihi Pervane Medresesi Diyanet Gençlik Merkezinde bir araya gelen gençler, düzenlenen program kapsamında geleneksel izcilik yemini etti ve bu adımla izcilik yolculuklarına başladı. Tören sırasında izcilerin heyecanı, birlik ve beraberlik görüntüleri ön plana çıktı.

Gençlik çalışmaları ve kazanımlar:

Sinop İl Müftüsü Mehmet Arslaner, törende yaptığı değerlendirmede izcilik faaliyetlerinin gençlerin kişisel ve manevi gelişimi için önemine dikkat çekti. Arslaner, Diyanet gençlik çalışmaları kapsamında sürdürülen izcilik faaliyetlerinin milli, manevi ve ahlaki değerlerin kazandırılmasına katkı sağladığını belirterek, bu tür etkinliklerin gençlerin toplumsal sorumluluk bilincini geliştirdiğini vurguladı.

Katılımcılar ve organizasyon:

Törene İl Müftülüğü Şube Müdürü Arif Aydınlı, Sinop Diyanet İzcilik Spor Kulübü Başkanı Osman Toprak, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ilçe müftülüklerinde görev yapan Diyanet izcilik liderleri ve çok sayıda izci katıldı. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden yetkililer, izcilik faaliyetlerinin yalnızca doğa etkinliklerinden ibaret olmadığını, gençlerin yardımlaşma, dayanışma, disiplin ve sorumluluk duygularını geliştirmede de önemli rol oynadığını ifade etti.

Program sonunda izciler ve katılımcılar birlikte fotoğraf çekilerek anılarını ölümsüzleştirdi. Yetkililer, doğa ve çevre bilincinin küçük yaştan itibaren kazandırılmasının önemine dikkat çekerek, izcilik yolculuğuna başlayan gençleri tebrik etti ve benzer etkinliklerin devam edeceğini açıkladı.

SİNOP’TA DİYANET İZCİLİK SPOR KULÜBÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN TÖRENDE İZCİLER YEMİN EDEREK İZCİLİK YOLCULUĞUNA İLK ADIMLARINI ATTI.