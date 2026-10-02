Sinop’ta kalekondu temizliğiyle kale surlarının görünümü geri kazanılıyor

Sinop’ta ilk yıkımlar başladı

Sinop’ta tarihi kale surlarının korunması amacıyla başlatılan "Kalekondu" Kamulaştırma Çalışmaları kapsamında, ilk etapta kamulaştırması tamamlanan 4 yapının yıkımına başlandı. Yıkımlar, Merkez ilçeye bağlı Kaleyazısı Mahallesi’nde, Keten Müzesi karşısındaki ara sokakta gerçekleştiriliyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Sinop Valisi Mustafa Özarslan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl’dan süreçle ilgili bilgi aldı. İlk etapta kaldırılan yapılar, kamulaştırma işlemleri tamamlanan iki parsel üzerindeki yapılardan oluşuyor; diğer yapıların kamulaştırma işlemleri ise devam ediyor.

ilk etap çalışmalarında neler yapıldı:

Yıkım süreci, kamulaştırması bitirilen 2 parseldeki 4 yapının kaldırılmasıyla başladı. Çalışmalar, tarihi dokuyu koruma önceliğiyle yürütülüyor; yıkımlar sırasında çevre güvenliği, malzeme yönetimi ve sit alanı hassasiyeti esas alınıyor. Söz konusu noktada kaleye bitişik yapılar bulunduğu için uygulama, titizlikle planlandı ve adım adım ilerletiliyor.

koruma, denetim ve hedefler:

Vali Özarslan, "Kalekondu" ifadesinin, kale surları üzerinde veya çevresinde bulunmaması gereken konutları tanımladığını vurguladı ve projenin, 17 milyonluk bir bütçe ile desteklendiğini belirtti. Özarslan, bu bütçe ile koruma bandı içinde bulunan 6 parseldeki 12 adet binanın yıkım sürecinin başlatıldığını söyledi.

Çalışmaların izin, denetim ve kontrol mekanizmalarıyla yürütüldüğü vurgulandı. Yıkımlar, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararları doğrultusunda, Müze Müdürlüğü ve müze memurlarının gözetiminde, uzman personelin kontrolünde İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştiriliyor. Amaç, kalenin siluetini ve estetiğini bozan yapıları ortadan kaldırarak, tarihi dokunun gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak.

Vali Özarslan ayrıca bölgedeki genel durumun da altını çizdi; yaklaşık 28 parselde kaleye bitişik veya silueti zedeleyen yapıların bulunduğunu ve bunların temizlenmeye devam edeceğini ifade etti. Bu adımla kalenin doğal görünümünün ortaya çıkacağı, şehrin marka değerine katkı sunulacağı belirtildi.

Yetkililer, çalışmanın kademeli şekilde süreceğini ve kamulaştırma işlemleri tamamlandıkça yıkımların devam edeceğini aktarıyor. Projenin amaçları arasında tarihi eserin korunması, çevre düzenlemesi ve kentin görsel kimliğinin güçlendirilmesi yer alıyor.

Sinop yöneticileri, bu sürecin geçmişte yapılan hataları düzelteceğini ve kalenin özgün görünümünü yeniden ortaya çıkaracağını belirterek, çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.

Sinop'ta "Kalekondu" yıkımları başladı