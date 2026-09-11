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Sinop'ta kültür ve eko-turizm için kurumlar arası yol haritası

Sinop 2026 İl Tanıtım Kurulu'nda turizmde eko-rotalar, Keten ve Kırmızı tanıtımı, TGA projeleri ve Sinopale ile Lakerda Festivali hazırlıkları ele alındı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 08:36

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Sinop'ta kültür ve eko-turizm için kurumlar arası yol haritası

Sinop 2026 il tanıtım ve geliştirme kurulu toplandı

Sinop 2026 yılı İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı'nda kentin turizm potansiyelinin güçlendirilmesine yönelik çok yönlü çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda, bir önceki kurul kararları ve Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından yürütülen uygulamalar gözden geçirildi; ayrıca yaklaşımların uyumlu yürütülmesi için kurumlar arası koordinasyonun önemi vurgulandı.

Toplantıda ele alınan başlıklar:

Gündemde ön planda, turizm işletmelerinin devlet teşviklerinden daha verimli yararlanmasını sağlamak üzere yapılacak yönlendirmeler vardı. Katılımcılar, eko-turizm rotalarının tanıtılması ve sürdürülebilir turizm uygulamalarının yaygınlaştırılmasının altını çizdi. Bunun yanı sıra, kentin tarihî ve kültürel birikimini geleceğe aktarmaya yönelik somut olmayan kültürel miras değerlerinin korunması ve bu değerleri yaşatan zanaatkârların desteklenmesi teklifleri değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca 10. Uluslararası Sinop Bienali (Sinopale) ile Sinop Lakerda Festivali hazırlıklarının takibi ve tanıtım stratejileri konuşuldu. Kültür etkinliklerinin turizme katkısı ve etkinlik dönemlerinde sağlanacak tanıtım faaliyetlerinin etki alanı tartışıldı.

Gelecek döneme yönelik kararlar:

Vali Mustafa Özarslan başkanlığında yapılan oturumda, Sinop Kırmızısı ile Keten Müzesi gibi özgün tanıtım unsurlarının öne çıkarılması kararlaştırıldı. Çalışmaların kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon içinde sürdürülmesine karar verildi; bu sayede tanıtım kampanyalarının tutarlı ve etkin olması hedeflendi.

Toplantı sonuçları, turizm sektörünün desteklenmesine yönelik uygulama adımlarının netleştirilmesi ve yerel aktörlerin teşviklerden faydalanmasının kolaylaştırılması doğrultusunda bir çerçeve sundu. İlerleyen dönemde yürütülecek faaliyetlerin, hem kültürel mirası koruma hem de bölge ekonomisini canlandırma amacına hizmet etmesi bekleniyor.

SİNOP’TA DÜZENLENEN İL TANITIM VE GELİŞTİRME KURULU TOPLANTISI’NDA KENTİN TURİZM POTANSİYELİNİ...

SİNOP’TA DÜZENLENEN İL TANITIM VE GELİŞTİRME KURULU TOPLANTISI’NDA KENTİN TURİZM POTANSİYELİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRİLDİ.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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