Sinop’ta meydan etkinliğiyle kanserde erken teşhis vurgusu

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü, Uğur Mumcu Meydanı’nda düzenlediği sağlıklı yaşam etkinliğiyle vatandaşlarla buluştu. Etkinlikte sağlık ekipleri bir araya gelerek toplumun bilinçlenmesine yönelik bilgiler paylaştı.

bilgilendirme ve tarama hizmetleri:

KETEM birimi tarafından kanser taramaları ve erken teşhisin önemi anlatıldı; katılımcılara tarama programlarının kapsamı ve hangi belirtilere dikkat edilmesi gerektiği hakkında rehberlik yapıldı. Vatandaşların sağlık ihtiyaçları değerlendirildi ve ücretsiz danışmanlık ile yönlendirme imkânları aktarıldı.

hareket ve sağlıklı yaşam uygulamaları:

Fizyoterapist eşliğinde gerçekleştirilen egzersiz gösterileri ve uygulamalarıyla katılımcılara düzenli hareketin önemi vurgulandı. Sağlık ekipleri, günlük yaşamda uygulanabilecek basit egzersizler ve yaşam alışkanlıkları hakkında öneriler sundu.

İl Sağlık Müdürlüğü, etkinliklerde verilen bilgilerin devamlılığını sağlamak için vatandaşları Sağlıklı Hayat Merkezine yönlendirerek kapsamlı sağlık hizmetlerinden yararlanma imkânı sağladı. Etkinlik, erken teşhis ve koruyucu sağlık uygulamalarının yaygınlaştırılması hedefiyle düzenlendi.

SİNOP'TA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE VATANDAŞLARA KANSER TARAMALARI VE ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ ANLATILDI, FİZYOTERAPİST EŞLİĞİNDE EGZERSİZLER YAPILDI.