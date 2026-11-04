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Tek sağlık yasasıyla insan, hayvan ve çevre sağlığı korunmalı

TVHB Başkanı Ali Eroğlu, 3 Kasım Dünya Tek Sağlık Günü'nde Türkiye için kapsamlı bir Tek Sağlık Yasası ve Cumhurbaşkanlığı'na bağlı merkez çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 13:56

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Tek sağlık yasasıyla insan, hayvan ve çevre sağlığı korunmalı

Tek sağlık yasasıyla insan, hayvan ve çevre sağlığı korunmalı

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Başkanı Ali Eroğlu, 3 Kasım Dünya Tek Sağlık Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, ülkemizde tek sağlık yaklaşımının yasal ve kurumsal zemine kavuşturulmasının zorunlu olduğunu vurguladı. Eroğlu, insan, hayvan, bitki ve ekosistem sağlığının birbirinden ayrı ele alınamayacağını belirterek, özellikle zoonotik hastalıklar, gıda güvenliği ve antimikrobiyal direncin öncelikli alanlar olduğunu söyledi.

Tek sağlık yaklaşımının kapsamı:

Eroğlu, tek sağlık yaklaşımının insanların, hayvanların, bitkilerin ve ekosistemlerin sağlığını bir bütün olarak ele aldığını hatırlattı. İklim değişikliği, doğal yaşam alanlarının tahribatı, biyolojik çeşitlilik kaybı, küresel ulaşım ve hayvan hareketliliğinin artması ile çevre kirliliği ve antimikrobiyal direnç gibi etkenlerin sağlık risklerini büyüttüğünü kaydetti. Bu risklerin somut göstergesi olarak bilimsel verilerin; insanlarda görülen bulaşıcı hastalıkların yaklaşık %60

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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