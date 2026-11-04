Tek sağlık yasasıyla insan, hayvan ve çevre sağlığı korunmalı

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Başkanı Ali Eroğlu, 3 Kasım Dünya Tek Sağlık Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, ülkemizde tek sağlık yaklaşımının yasal ve kurumsal zemine kavuşturulmasının zorunlu olduğunu vurguladı. Eroğlu, insan, hayvan, bitki ve ekosistem sağlığının birbirinden ayrı ele alınamayacağını belirterek, özellikle zoonotik hastalıklar, gıda güvenliği ve antimikrobiyal direncin öncelikli alanlar olduğunu söyledi.

Tek sağlık yaklaşımının kapsamı:

Eroğlu, tek sağlık yaklaşımının insanların, hayvanların, bitkilerin ve ekosistemlerin sağlığını bir bütün olarak ele aldığını hatırlattı. İklim değişikliği, doğal yaşam alanlarının tahribatı, biyolojik çeşitlilik kaybı, küresel ulaşım ve hayvan hareketliliğinin artması ile çevre kirliliği ve antimikrobiyal direnç gibi etkenlerin sağlık risklerini büyüttüğünü kaydetti. Bu risklerin somut göstergesi olarak bilimsel verilerin; insanlarda görülen bulaşıcı hastalıkların yaklaşık %60