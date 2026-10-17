Sinop'ta sualtı kaynak teknolojisi bölümü için başvuru çağrısı

YÖK başkanı Sinop ziyareti sırasında:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Sinop Üniversitesi 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılmak üzere kente gelerek beraberindeki heyetle bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Özvar, Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir ve misafir rektörlerin de yer aldığı program kapsamında Seydi Ali Reis Araştırma Gemisi ile Karakum Dalış Eğitim Merkezi'ni inceledi.

Merkezde öğrencilerle bir araya gelen Özvar, eğitim süreçleri, uygulama imkânları ve mezuniyet sonrası istihdam olanakları hakkında bilgi aldı; öğrenciler tarafından kendisine bir Türk bayrağı takdim edildi.

merkezin altyapısı ve eğitim olanakları:

Karakum Dalış Eğitim Merkezi'nin mevcut altyapısını yerinde inceleyen Başkan Özvar, üniversite bünyesinde Sualtı Kaynak Teknolojisi Bölümünün açılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İnceleme sonrası Özvar, "Su altı kaynak teknolojisi bölümü için altyapı ve şartlar uygun. Bu bölüm için başvurunuzu yapın, bu mutlaka değerlendirilip planlamaya alınacaktır" ifadelerini kullandı.

Özvar, bölümün açılması için gerekli başvurunun yapılmasını isteyerek sürecin değerlendirilip planlamaya alınacağını belirtti.

istihdam ve sektör bağlantıları:

Ziyarette akademisyenler, sualtı teknolojileri ve kaynakçılık alanındaki mesleki eğitimin iş gücü piyasasındaki karşılığını aktardı. Katılımcılar, mezunların özellikle tersaneler ve sanayi kuruluşlarında istihdam olanaklarına sahip olduğunu vurguladı.

Uygulama ağırlıklı program yapısının öğrencilerin mesleki yeterliliklerini güçlendirdiği, ziyaretin ise bölüm açılma sürecinin değerlendirilmesine katkı sağlamayı amaçladığı belirtildi.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK) BAŞKANI PROF. DR. EROL ÖZVAR, SİNOP ÜNİVERSİTESİ KARAKUM DALIŞ EĞİTİM MERKEZİ’Nİ ZİYARETİNDE, ÜNİVERSİTE BÜNYESİNDE SUALTI KAYNAK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜNÜN AÇILMASINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.