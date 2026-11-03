Sinop'tan kutsal yolculuğa duayla uğurlama

Tören ve dualar:

Sinop Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama programında, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen kafilelerin hareketi toplu dualarla başladı. Programda Sinop İl Müftüsü Mehmet Arslaner dua ederek umreciler ile yakınlarını uğurladı. Terminaldeki katılımcılar ellerini semaya açarak yolcuların sağ salim gidip gelmeleri için fiili destek olarak eşlik etti.

Vedalaşma anları:

Duanın ardından duygusal sahneler yaşandı; umreye gidecek vatandaşlar yakınlarıyla vedalaşıp helalleşti. Kısa sohbetler, sarılmalar ve gözyaşları arasında yolcular, kutsal topraklara hareket etmek üzere terminalden ayrıldı.

Katılım ve organizasyon:

Programa umreciler ve ailelerinin yanı sıra il müftülüğü yetkilileri katıldı. Uğurlama töreni, katılımcıların birlikte ettiği dualar ve ailelerin destek mesajlarıyla tamamlanarak yolcuların yolculuğu başladı.

SİNOP'TAN UMRE İBADETİNİ YERİNE GETİRMEK ÜZERE KUTSAL TOPRAKLARA HAREKET EDEN VATANDAŞLAR, SİNOP HAVALİMANI'NDA DÜZENLENEN TÖRENLE DUALAR EŞLİĞİNDE UĞURLANDI. UMRE YOLCULARININ AİLELERİYLE VEDALAŞTIĞI PROGRAMDA DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI.