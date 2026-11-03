Sinop’un 2027 yol haritası bütçe taslağıyla mecliste

toplantıda yapılan bilgilendirme:

Sinop İl Özel İdaresi’nin 2027 mali yılı bütçe taslağı, İl Genel Meclisi’nin onayına sunularak değerlendirme sürecine girdi. İl Genel Meclisi Başkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıda meclis üyelerine taslağın ana başlıkları ve finansal dağılımı hakkında bilgi verildi.

taslağın içeriği ve öncelikleri:

Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, hazırlanan bütçe taslağının yalnızca gelir ve gider kalemlerinden ibaret olmadığını; şehrin geleceğine yönelik hizmetlerin planlanmasında bir yol haritası işlevi gördüğünü aktardı. Açıklamada, taslağın hazırlanmasında kamu kaynaklarının korunması, hukukun gözetilmesi, üretimin desteklenmesi ve mevcut imkanların vatandaşların hizmetine sunulması anlayışlarının temel alındığı vurgulandı.

Toplantıda sunulan bilgiler, bütçenin hangi alanlara öncelik vereceği, yatırım ve hizmet programlarının nasıl dengeleneceğine dair çerçeveyi ortaya koydu. Meclis üyeleri, taslağın detayları üzerinde görüş bildirip sorular yöneltti; bazı madde ve önceliklere ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

ilerleyen süreç ve onay aşaması:

2027 mali yılı bütçe taslağının nihai şekline ulaşması, İl Genel Meclisi’nde yapılacak değerlendirme ve onay sürecine bağlı. Meclis görüşlerinin alınmasının ardından taslakta revizyonlar yapılması ve resmi onay süreçlerinin tamamlanması bekleniyor. İdare, kamu hizmetlerinin sürekliliği ve kaynakların etkin kullanımını sağlamak amacıyla süreci takip edeceğini belirtti.

SİNOP İL ÖZEL İDARESİ'NİN 2027 MALİ YILI BÜTÇE TASLAĞI, İL GENEL MECLİSİ'NİN ONAYINA SUNULDU.