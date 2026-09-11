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Sinop'un su ürünleri potansiyeli Antalya'da masaya yatırıldı

Sinop'un su ürünleri yetiştiriciliğinin kapasitesi ve sürdürülebilir büyüme yolları, 9-11 Eylül 2026'de Antalya'daki eğitim programında değerlendirildi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 13:00

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EDİTÖR: Emre Koç

Sinop'un su ürünleri potansiyeli Antalya'da masaya yatırıldı

Sinop'un bakım ve geliştirme odaklı değerlendirmesi yapıldı

9-11 Eylül 2026 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Su Ürünleri Yetiştiriciliği Uygulamaları ve Destekleme Eğitimi programında, Sinop'un su ürünleri yetiştiriciliğindeki mevcut durum ve gelecek potansiyeli kapsamlı şekilde ele alındı. Program, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü (BSGM) tarafından Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü evsahipliğinde gerçekleştirildi ve sektörel yol haritası tartışıldı.

katılımcılar ve sunulan içerikler:

Eğitim programına 81 İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden şube müdürleri ve teknik personel katıldı. Toplantıda, su ürünleri yetiştiriciliğinde uygulanan yöntemler, destekleme süreçleri ve sürdürülebilir üretime yönelik teknik yaklaşımlar paylaşıldı. Toplantıda yer alanlar arasında BSGM Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hüseyin Akbaş, daire başkanları Tanju Özdemirden ve Erdal Üstündağ ile ilgili birim yöneticileri ve çok sayıda teknik personel bulunuyordu. Sinop'u temsilen ise Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Ümit Yıldırım ile teknik kadro programa katıldı.

hedefler, beklentiler ve yerel katkı:

Programın temel amaçları arasında su ürünleri yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, üretim kapasitesinin artırılması ve sürdürülebilir üretim hedeflerine uygun uygulamaların yaygınlaştırılması yer aldı. Eğitimler aynı zamanda sektörde görev yapan teknik personelin bilgi ve uygulama kapasitesinin güçlendirilmesine odaklandı. Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, bu tür eğitim ve destek faaliyetlerinin bölgenin üretim potansiyelinin sürdürülebilir biçimde büyümesine katkı sağlayacağı vurgulandı.

Toplantıda elde edilen değerlendirme ve önerilerin, özellikle üretim kapasitesinin artırılması ve destek mekanizmalarının etkinleştirilmesi açısından yerel uygulamalara rehberlik etmesi bekleniyor. Eğitimin, saha uygulamaları ile uyumlu politikaların geliştirilmesine katkı sunması ve teknik personelin uygulama becerilerini artırması hedefleniyor.

SİNOP’UN SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDEKİ MEVCUT DURUMU VE POTANSİYELİ, 9-11 EYLÜL 2026 TARİHLERİ...

SİNOP’UN SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDEKİ MEVCUT DURUMU VE POTANSİYELİ, 9-11 EYLÜL 2026 TARİHLERİ ARASINDA ANTALYA'DA DÜZENLENEN "SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ UYGULAMALARI VE DESTEKLEME EĞİTİMİ" PROGRAMINDA ELE ALINDI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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